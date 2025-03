Đôi tình nhân điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia ở TP.HCM 13/03/2025 08:40

(PLO)- Đôi tình nhân trẻ tuổi được xác định có vai trò cầm đầu, trong đường dây ma túy xuyên quốc gia vừa bị Công an TP.HCM triệt phá.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia do Vòng Thế Kiệt (24 tuổi, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân) cầm đầu.

Công an thu giữ tổng cộng khoảng 35kg ma túy tổng hợp và bắt giữ 24 đối tượng liên quan.

Kiệt và Ngân được xác định có vai trò cầm đầu, chủ chốt trong đường dây. Ảnh: CA

Phát hiện đường dây từ người bán lẻ

Trước đó, đầu năm 2025, trinh sát Đội 5, PC04 phát hiện Đỗ Phú Thành (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) thường lén lút bán ma túy cho người nghiện.

Theo dõi sát hành tung, trinh sát phát hiện người này lấy ma túy từ Nguyễn Văn Thành (30 tuổi, sinh sống tại TP Thủ Đức).

Kiệt, Ngân, Tín và Đông bị bắt quả tang đang vận chuyển số lượng lớn ma túy đi tiêu thụ. Ảnh: CA

Đây là hai manh mối quan trọng giúp PC04 lần ra đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam do những người trẻ tuổi điều hành.

Vòng Thế Kiệt được xác định cầm đầu đường dây. Trợ thủ đắc lực của nam thanh niên này là người tình tên “Mun” – tức Dương Thảo Ngân (18 tuổi, quê Bình Định).

Công an ập vào nhiều địa điểm bắt giữ nhiều người có liên quan. Ảnh: CA

Kiệt và Ngân điều hành việc vận chuyển, mua bán ma túy tại Việt Nam.

Đầu mối cung cấp “hàng” ở Campuchia thông qua mạng xã hội sẽ thông báo cho Kiệt về số lượng, địa điểm giao nhận…

Đường dây toàn người còn trẻ

Lê Trọng Tín (16 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Lê Thanh Đông (24 tuổi, ngụ quận 6) có vai trò phân chia, nhận, cất giấu và đi giao ma túy cho Kiệt – Ngân.

“Sào huyệt” mà nhóm này sử dụng làm nơi cất giấu, phân chia ma túy là một căn nhà cho thuê tại xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè. Nơi đây, cứ vài tuần sẽ tập kết khoảng 30kg ma túy.

Số lượng lớn ma túy được nhóm Kiệt bán cho các "đầu dưới". Ảnh: CA

Trinh sát phát hiện, nhóm cầm đầu ngụy trang ma túy trong các thùng trái cây, thực phẩm vận chuyển bằng xe khách về TP.HCM. Khung giờ hoạt động chủ yếu vào khoảng 4 đến 5 giờ sáng.

Các thành viên trong đường dây cũng thường xuyên thay đổi chỗ ở, phương tiện... gây không ít khó khăn cho công tác điều tra, thu thập thông tin.

“Để không mất dấu, các trinh sát được bố trí giám sát xuyên suốt trên khu vực lớn, địa bàn chằng chịt đường bàn cờ…” – một cán bộ điều tra nói.

Chiều tối 6-3, trinh sát phát hiện Kiệt, Ngân, Đông, Tín mang các túi xách di chuyển về đường số 4 (phường An Khánh, TP Thủ Đức) giao hàng cho Nguyễn Văn Thành.

Công an bắt giữ hàng chục người, thu giữ lượng lớn tang vật. Ảnh: CA

Ập đến vây bắt, cảnh sát thu giữ 6kg ma túy các loại. Hơn 16kg gồm nước vui, ketamin, thuốc lắc… cũng được cơ quan chức năng phát hiện tại nơi ở của nhóm này.

Từ ngày 6 đến ngày 9-3, nhiều mũi trinh sát đồng loạt ập vào nhiều địa điểm khác nhau ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương; TP Thủ Đức, quận Gò Vấp, quận Bình Tân… bắt giữ các “chân rết” tiêu thụ ma túy. Tang vật thu giữ ở các điểm từ 0,5 đến 3kg ma túy các loại.

Điều đáng nói, các thành viên trong đường dây ma túy xuyên quốc gia này đều rất trẻ, ăn chơi lêu lổng và bất chấp pháp luật.

Theo Công an TP.HCM, trong chuyên án này, PC04 đã đấu tranh, bắt và làm rõ từ kẻ chủ mưu cầm đầu đến các đại lý cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho tới người sử dụng ma túy, ngăn chặn số lượng lớn ma túy thẩm lậu ra thị trường…