Công an TP.HCM khen thưởng các tập thể, cá nhân đã khám phá nhiều chuyên án ma túy lớn 04/01/2025 03:20

Ngày 3-1, Công an TP.HCM tổ chức trao khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04); Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ; Phòng Kỹ thuật hình sự; Đội 3, Phòng PC04; Công an huyện Củ Chi; Công an quận 8; Đội 7 Phòng CSGT (PC08); Viện KSND quận 8; Phòng PC04, Công an tỉnh Long An; Phòng 5 Cục C04; Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh; Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh, Cục Hải quan TP.HCM...

Đây là những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên các tuyến trọng điểm như tuyến Tây Nam, tuyến chuyển phát nhanh quốc tế.

Công an TP.HCM khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích khám phá nhiều chuyên án. Ảnh: CA

Theo Công an TP.HCM, bước đầu triệt phá 5 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, Cơ quan Cảnh sát điều tra hai cấp thuộc Công an Thành phố đã khởi tố 5 vụ án, khởi tố 32 bị can để điều tra về các hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Công an đã thu giữ tổng cộng 40,83 kg ma túy các loại (gồm: 10 bánh Heroin, khoảng 15.330 viên thuốc lắc, 14,951 kg Methaphetamine, 16,883 kg Ketamin, 673,13 gam tinh chất cần sa, 227,517 gam thảo mộc khô cần sa).

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM trao khen thưởng cho các cá nhân, đơn vị. Ảnh: CA

Các đơn vị tiếp tục truy xét mở rộng vụ án theo đúng phương châm lần theo dòng chảy ma túy, bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm, xử lý triệt để đến người sử dụng trái phép chất ma túy.

Thiếu tướng Mai Hoàng phát biểu tại buổi trao khen thưởng. Ảnh: CA

Những chiến công xuất sắc liên tiếp trong những tuần đầu ra quân tấn công, trấn áp các tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2025, cho thấy sự chuyển mình của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Thành phố và Công an cấp xã, trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm và tệ nạn về ma túy, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.