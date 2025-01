Khen thưởng tài xế can ngăn đôi vợ chồng đánh người ở quận 1 02/01/2025 18:41

(PLO)- Nam tài xế xe công nghệ can ngăn đôi vợ chồng đánh người đi đường được Công an quận 1 khen thưởng, biểu dương.

Ngày 2-1, Công an quận 1 tổ chức trao khen thưởng cho anh Hà Hữu Vinh (tài xế xe công nghệ) bị đôi vợ chồng đánh trên đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé.

Anh Vinh chính là tài xế xe công nghệ đã can ngăn hai vợ chồng Nguyễn Văn Dũng (56 tuổi) và Bùi Thị Ngọc Anh (54 tuổi, cùng ngụ quận 1) đánh người đi đường.

Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an quận 1 trao thư khen cho nam tài xế xe công nghệ. Ảnh: CA

Theo điều tra, khoảng 23 giờ 30 ngày 31-12, anh TAP (30 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe chở vợ là chị HNL (28 tuổi, quê Trà Vinh) lưu thông trên đường Lê Duẩn hướng Thảo Cầm Viên về Dinh Thống Nhất.

Khi vợ chồng anh P đến trước địa chỉ số 2B Lê Duẩn, phường Bến Nghé thì bị Dũng điều khiển xe mô tô chở Anh cố tình cản đường, không cho anh P quay đầu xe dẫn đến cự cãi giữa hai bên.

Sau đó Dũng đã tấn công, đánh anh P và chị L. Khi đó, anh Vinh chở khách đi ngang và dừng lại, đến can ngăn thì bị Dũng và Anh quay sang đánh.

Theo công an, anh Vinh với tinh thần dũng cảm, không ngại hiểm nguy, đã đến can ngăn hành vi vi phạm pháp luật của Dũng và Anh. Đây là hành động đẹp của một công dân cần được lan tỏa trong xã hội, do đó công an quận đã kịp thời đề xuất UBND quận 1 tặng giấy khen cho anh Vinh.

Hôm 1-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Dũng và Bùi Thị Ngọc Anh để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.