Người đi đường bị đánh dập não ở Bình Dương đã không qua khỏi 04/01/2025 14:43

(PLO)- Mặc dù đã nỗ lực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng khi bị đánh dập não sau va chạm giao thông, anh B đã tử vong vào tối 3-1 tại bệnh viện.

Ngày 4-1, Công an TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền (36 tuổi, HKTT tại An Giang), người đã đánh anh Nguyễn Tiến B (38 tuổi) sau va chạm giao thông tại giao lộ thuộc phường Thới Hòa, TP Bến Cát về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo gia đình nạn nhân, sau khi bị đánh dập não, anh B được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Mặc dù đã nỗ lực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, anh B đã tử vong vào tối 3-1 tại bệnh viện. Hiện tại, gia đình đang lo hậu sự cho anh B.