Video: Liên tiếp xảy ra đập phá ô tô manh động sau va chạm giao thông 05/01/2025 17:58

Ngày 5-1, Công an quận Tân Phú (TP. HCM) đã triệu tập người đàn ông sinh năm 1988 để làm rõ vụ việc xảy ra vào ngày 4-1. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do va chạm giao thông trên đường khiến người đàn ông mất bình tĩnh, bám đuổi và chặn đầu một chiếc ô tô. Tại hiện trường, người này dùng áo khoác quấn vào tay, đập vỡ kính xe bên trái và kính chắn gió, đồng thời lớn tiếng chửi bới. Cũng trong ngày 5-1, Công an quận Bình Tân, TP.HCM, lập hồ sơ điều tra, xử lý vụ đập phá ô tô trên địa bàn.