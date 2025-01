Bản tin trưa 4-1: Căng thẳng lệnh bắt Tổng thống Hàn Quốc; Thanh niên nhận 50 triệu nhờ tố vi phạm giao thông? 04/01/2025 11:59

Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với Quan chức Cấp cao Hàn Quốc (CIO) thông báo dừng thực thi lệnh bắt Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sau nỗ lực bất thành vào sáng cùng ngày, theo Yonhap. Sáng 3-1, CIO phối hợp với cảnh sát và Bộ Quốc phòng triển khai 150 người đến dinh thự tổng thống để thực thi lệnh bắt ông Yoon. Tuy nhiên, họ vấp phải sự kháng cự từ một đơn vị quân đội và Cơ quan An ninh Tổng thống, khiến việc thi hành lệnh kéo dài suốt 5 giờ. CIO cuối cùng đình chỉ lệnh bắt do lo ngại an toàn cho các điều tra viên.

Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một thanh niên thu 50 triệu đồng trong một ngày từ việc tố giác vi phạm giao thông là sai sự thật. Đây là thông tin cắt ghép, gây hoang mang dư luận và làm ảnh hưởng tiêu cực đến phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin về vi phạm giao thông.