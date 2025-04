Bản tin trưa 9-4: Công an xác minh người đàn ông dùng gạch đập vỡ kính ô tô; Ô tô mất kiểm soát, tông loạn xạ

Bản tin trưa 9-4: Công an xác minh người đàn ông dùng gạch đập vỡ kính ô tô 09/04/2025 12:00

Bản tin trưa 9-4: Ngày 8-4, Công an TP.HCM tổ địa bàn quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc người đàn ông dùng gạch đá đập vỡ kính ô tô trên địa bàn.

Chiều tối cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip người đàn ông đi xe máy dùng gạch đá đập vỡ kính ô tô.

Theo xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 chiều gần giao lộ Phan Đăng Giản – Lê Trọng Tấn (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân).

Theo đó, tài xế ô tô tải là ông LVN cho biết lúc đang điều khiển xe di chuyển đến ngã tư Phan Đăng Giản – Lê Trọng Tấn thì một người đàn ông đi xe máy từ sau vượt lên chặn lại.

Người đàn ông đi xe máy cho rằng ông N đã bấm còi lớn khi di chuyển nên tức giận. Sau khi lớn tiếng, người đàn ông dùng nón bảo hiểm đập vào cửa kính xe yêu cầu ông N xuống để nói chuyện.

Ông N đã khóa cửa xe, chắp tay xin lỗi nhưng người đàn ông tiếp tục chửi bới, dùng gạch đá nhặt được ven đường đập vỡ cửa kính.

Khi một số người dân xung quanh can ngăn thì người đàn ông lên xe máy bỏ đi. Theo ông N, người đàn ông đi xe máy có dấu hiệu say xỉn. Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm, khiến giao thông khu vực ùn tắc. Nạn nhân sau đó đã đến Công an phường Bình Hưng Hòa trình báo.