Dự báo thời tiết ngày 23-4: Mưa rào và giông tại nhiều khu vực, nắng nóng bao trùm diện rộng cả nước 23/04/2025 07:12

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết trong hai ngày 23 và 24-4, khu vực Bắc Bộ có nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 33-35 độ C, có nơi trên 36 độ C. Khu vực Trung Bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Từ ngày 25-4, nắng nóng giảm dần ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.