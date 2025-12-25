Thời sự sáng 25-12: Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày; Campuchia và Thái Lan khởi động đối thoại 25/12/2025 06:00

(PLO)- Thời sự sáng 25-12: Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày; Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét, có nơi xuống dưới 8 độ; Biên giới Campuchia - Thái Lan vẫn nóng, hai bên khởi động đối thoại...

Tình hình giao tranh biên giới giữa Thái Lan và Campuchia chưa ngừng lại. Cả hai bên đều lên tiếng về các đòn không kích, pháo kích của đối phương.

Chiều 24-12, Campuchia và Thái Lan bắt đầu kỳ họp Uỷ ban Biên giới chung (GBC) tại tỉnh Chanthaburi (Thái Lan). Kỳ họp sẽ kéo dài đến ngày 27-12.