Biên giới Campuchia-Thái Lan vẫn nóng, hai bên đối thoại 24/12/2025 16:21

Tình hình giao tranh biên giới giữa Thái Lan và Campuchia chưa ngừng lại. Cả hai bên đều lên tiếng về các đòn không kích, pháo kích của đối phương.

Chưa ngừng giao tranh

Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Campuchia công bố chiều 24-12, quân đội Thái Lan đã tiến hành nhiều hoạt động quân sự, bao gồm không kích, pháo kích và sử dụng xe tăng tại các khu vực giáp biên và sâu trong lãnh thổ Campuchia.

Theo Phnom Penh, hành động của phía Bangkok khiến tình hình an ninh tại các tỉnh như Banteay Meanchey, Battambang, Oddar Meanchey và Siem Reap trở nên căng thẳng, tờ Khmer Times đưa tin.

Người dân Campuchia trú tạm trong một ngôi chùa khi căng thẳng biên giới với Thái Lan leo thang. Ảnh: THAI NEWS PIX/AFP

Phía Campuchia nói Thái Lan đã sử dụng tiêm kích F-16 thả bom xuống huyện Srei Snam (tỉnh Siem Reap), triển khai tiêm kích T-50TH thả bom chùm xuống huyện Svay Chek (tỉnh Banteay Meanchey) và huyện Banan (tỉnh Battambang).

Trước đó, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết vào khoảng 10 giờ sáng 24-12, một tiêm kích F-16 của Thái Lan đã thả 6 quả bom gần xã Phnom Sampov (huyện Banan, tỉnh Battambang) cách khu vực biên giới khoảng 100 km. Người dân trong vùng đã phải đi sơ tán, trong khi nhiều trẻ em từ các trường học bỏ chạy tán loạn, theo Khmer Times.

Về vấn đề này, trang Facebook của quân đội Thái Lan đăng tải nội dung cho biết các tiêm kích F-16 của Không quân nước này đã tiến hành một cuộc không kích, thả bom xuống một kho vũ khí quân sự của Campuchia nằm ở huyện Banan (Battambang).

Bộ Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan cùng ngày cũng thông tin rằng Campuchia đã tiến hành các cuộc tấn công bằng rocket BM-21 nhằm vào nhiều địa điểm trên lãnh thổ Thái Lan, theo tờ Nation Thailand.

Thiệt hại tại các kho lúa của người dân ở huyện Khok Sung, tỉnh Sa Kaeo, sau khi đạn nổ rơi trúng khu vực dân sự phía Thái Lan. Ảnh: THAI ENQUIRER



Theo phía Thái Lan, các vụ tấn công này đã gây hư hại nhà dân, chùa chiền và một trường học tại một số tỉnh khu vực Đông Bắc. Các đợt phóng rocket có phạm vi ảnh hưởng rộng, rơi vào cả khu vực dân sự.

Phía Thái Lan cũng cho rằng lực lượng Campuchia sử dụng các khu vực dân cư làm vị trí quân sự để phát động các cuộc tấn công vào lực lượng Thái Lan.

Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tuyên bố vẫn đang tiếp tục các hoạt động tấn công nhằm vào các mục tiêu của Campuchia, nhấn mạnh rằng các mục tiêu đã được Bangkok xác định rõ ràng là các vị trí quân sự, kho đạn dược, vị trí bắn tỉa và các điểm hoả lực và radar.

Xúc tiến đối thoại

Chiều 24-12, Campuchia và Thái Lan bắt đầu kỳ họp Uỷ ban Biên giới chung (GBC) tại tỉnh Chanthaburi (Thái Lan). Kỳ họp sẽ kéo dài đến ngày 27-12.

Căng thẳng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan đã bùng phát trở lại trong tháng này đã khiến hơn 40 người thiệt mạng và hơn 900.000 người biên giới phải sơ tán, tính ở cả hai bên.

Theo Chủ tịch CLB Nhà báo Campuchia - ông Puy Kea, Thái Lan đã cảnh báo việc không đạt được sự đồng thuận trong các cuộc thảo luận GBC tới có thể dẫn đến việc các cuộc đàm phán bị rút ngắn và vẫn ngỏ khả năng tổ chức một cuộc gặp cấp bộ trưởng nếu Ban Thư ký GBC đạt được tiến triển trong đàm phán, theo Khmer Times.

Về nội dung thảo luận tại kỳ họp GBC, theo Khmer Times, Campuchia đề xuất tập trung vào một số chương trình nghị sự then chốt. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là việc chấm dứt ngay lập tức mọi hành động thù địch, đồng thời tôn trọng và thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn ngày 28-7, Tuyên bố chung Kuala Lumpur ngày 26-10, cũng như các thỏa thuận khác đạt được trong cùng khuôn khổ.

Một nội dung khác mà Campuchia ưu tiên là việc bảo đảm người dân phải di dời khỏi các khu vực biên giới bị ảnh hưởng được trở về nhà an toàn, trong điều kiện tôn trọng nhân phẩm và không bị cản trở. Campuchia cũng kêu gọi giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.

Bên cạnh đó, Campuchia nhấn mạnh sự cần thiết phải khẩn trương tái kích hoạt các cơ chế hiện có trong khuôn khổ Kuala Lumpur, bao gồm các tiến trình phân giới, cắm mốc biên giới và hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo, như một phần của các biện pháp tổng thể nhằm ổn định tình hình biên giới và ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng trong thời gian tới.

Phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura hôm 23-12 điểm lại một số kết quả cuộc họp đặc biệt giữa các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Malaysia trước đó một ngày, theo Uỷ ban Quan hệ công chúng thuộc Chính phủ Thái Lan (PRD).

Trong đó, Thái Lan nhắc lại 3 điều kiện then chốt để bắt đầu các cuộc đối thoại về giảm leo thang căng thẳng đã được bộ quốc phòng nước này công bố hôm 16-12.

Theo đó, Campuchia phải là bên tuyên bố ngừng bắn trước; bảo đảm lệnh ngừng bắn mang tính thực chất và bền vững; đồng thời hợp tác với Thái Lan trong hoạt động rà phá bom mìn.