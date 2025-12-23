Thái Lan-Campuchia tiếp tục đấu pháo; nước Chủ tịch ASEAN 2026 lên tiếng 23/12/2025 10:06

(PLO)- Giao tranh tại biên giới Thái Lan - Campuchia vẫn tiếp diễn, một ngày sau Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Malaysia.

Tại cuộc họp báo sáng 23-12, Trung tướng Maly Socheata - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia nói rằng quân đội Thái Lan đã tiến hành các đợt tấn công dữ dội nhằm vào các mục tiêu dân sự trên địa bàn TP Poipet, tỉnh Banteay Meanchey, đồng thời mở rộng sang khu vực huyện Sampeau Loun, tỉnh Battambang (Campuchia), theo tờ Thmey Thmey.

Trung tướng Maly Socheata - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia. Ảnh: THMEY THMEY

Bà Socheata nói rằng từ 1 giờ 17 phút đến 1 giờ 40 phút sáng 23-12 (giờ địa phương), quân đội Thái Lan bắn 13 quả đạn pháo vào địa bàn xã Ta Sda, huyện Sampeau Loun, tỉnh Battambang. Lúc 7 giờ 01, quân đội Thái Lan bắn pháo vào làng Prey Chan.

Lúc 7 giờ 35 phút, quân đội Thái Lan dùng súng máy bắn vào khu vực O Phluk Damrei.

Lúc 8 giờ 01 phút sáng, quân đội Thái Lan tiếp tục bắn vào khu vực làng Chokchey. Cũng vào lúc 8 giờ 01 phút, phía Bangkok bắn 2 quả đạn pháo vào khu vực dân sự đông dân cư tại địa bàn Poipet, trong đó 1 quả rơi xuống phường Russey và 1 quả rơi xuống phường Nimit, TP Poipet.

Phía quân đội Thái Lan ngày 23-12 nói rằng một đòn tấn công bằng pháo phản lực BM-21 của Campuchia đã đánh trúng khu dân cư tại Thái Lan, làm 8 người bị thương và nhiều ngôi nhà hư hại, theo tờ Nation.

Người phát ngôn quân đội Thái Lan - Thiếu tướng Winthai Suvaree nói rằng vào khoảng 4 giờ chiều 22-12, lực lượng Campuchia đã bắn pháo BM-21 vào làng Ban Nong Samet, huyện Khok Sung, tỉnh Sa Kaeo - nơi mà Thái Lan nói rằng có nhà ở dân thường và các công trình cộng đồng, không phải khu vực quân sự.

Người phát ngôn quân đội Thái Lan - Thiếu tướng Winthai Suvaree. Ảnh: NATION

Ông Winthai cáo buộc cuộc tấn công này cấu thành việc sử dụng vũ lực bừa bãi và thể hiện sự vi phạm nghiêm trọng trách nhiệm nhân đạo.

“Thái Lan kêu gọi Campuchia chấm dứt việc sử dụng vũ lực đối với các khu vực dân sự và nhận thức rõ tác động nghiêm trọng đối với người dân vô tội, đồng thời khẳng định bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo vệ an toàn công cộng và chủ quyền quốc gia” - ông Winthai nói.

Các diễn biến trên diễn ra không lâu sau Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Malaysia về xung đột Campuchia-Thái Lan.

Kết thúc cuộc thảo luận, Hội nghị ra tuyên bố chung 10 điểm, trọng tâm là kêu gọi Campuchia và Thái Lan kiềm chế tối đa, thực hiện ngay các bước cần thiết nhằm chấm dứt mọi hình thức thù địch, khôi phục lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau, quay trở lại đối thoại thông qua các cơ chế song phương, đồng thời tận dụng vai trò trung gian của Chủ tịch ASEAN.

Sau cuộc họp của ASEAN, Philippines - nước chủ tịch ASEAN 2026 - ra tuyên bố rằng nước này sẵn sàng đảm nhận vai trò điều phối hoặc trung gian giữa Campuchia và Thái Lan, nếu hai bên quyết định sử dụng vai trò thiện chí của Chủ tịch ASEAN khi Philippines tiếp quản cương vị này vào tháng 1-2026.