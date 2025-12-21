Giao tranh leo thang, F-16 Thái Lan tấn công sòng bạc và phá hủy thêm cây cầu ở Campuchia 21/12/2025 10:38

(PLO)- Giao tranh biên giới Thái Lan - Campuchia đã bước sang ngày thứ 14 và chưa có dấu hiệu giảm thang.

Đụng độ giữa lực lượng Thái Lan và Campuchia vẫn tiếp diễn. Phía Thái Lan dùng tiêm kích F-16 tấn công nhiều vị trí ở Campuchia, trong khi phía Phnom Penh công bố thương vong trong cuộc xung đột.

Giao tranh biên giới leo thang

Sáng 21-12, người phát ngôn quân đội Campuchia - bà Maly Socheata nói rằng lực lượng quân đội Thái Lan vẫn tiếp tục bắn pháo vào nhiều vị trí ở Campuchia trong ngày 20-12, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Theo số liệu mới nhất do Bộ Nội vụ Campuchia công bố, giao tranh biên giới đã khiến 18 thường dân Campuchia thiệt mạng và 79 người bị thương, đồng thời hơn 510.000 người phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi trú ẩn an toàn.

Tính đến 7 giờ sáng 21-12, quân đội Thái Lan đang nã pháo vào làng Thma Daun, chiến trường Thmar Daun và hướng về đền Ta Moan thuộc tỉnh Oddar Meanchey.

Người phát ngôn quân đội Campuchia Maly Socheata. Ảnh: THMEY THMEY

Campuchia cũng nói rằng quân đội Thái Lan đã sử dụng tiêm kích F-16 để ném bom một cây cầu bên trong lãnh thổ Campuchia vào ngày 19-12.

“Vào lúc 22 giờ 58 phút (ngày 19-12), quân đội Thái Lan đã triển khai tiêm kích F-16 để thả hai quả bom, phá hủy cầu dân sự O’ Jik ở khu vực biên giới giữa huyện Chong Kal thuộc tỉnh Oddar Meanchey và huyện Srei Snam thuộc tỉnh Siem Reap” - bà Socheata cho biết.

Trong khi đó, sáng 21-12, quân đội Thái Lan xác nhận dùng tiêm kích F-16 ném bom cầu O’Chik của Campuchia vào ngày 19-12, chặn tuyến đường tiếp tế quan trọng nối Siem Reap và Oddar Meanchey.

Quân đội Thái Lan cho biết việc nhắm mục tiêu vào cây cầu sẽ gây khó khăn hơn cho Campuchia trong việc vận chuyển nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự. Điều này làm giảm khả năng chiến đấu của Campuchia và tạo điều kiện cho các đơn vị Thái Lan hoạt động hiệu quả hơn ở các khu vực tranh chấp, bao gồm Prasat Ta Kwai và Đồi 350 ở huyện Phanom Dong Rak ở tỉnh Surin.

Quân đội Thái Lan cũng cho biết rằng giao tranh dọc biên giới Thái Lan - Campuchia, đặc biệt ở một số khu vực thuộc tỉnh Si Sa Ket, trong ngày 20-12 vẫn đang diễn ra dữ dội, theo tờ Bangkok Post.

Quân khu 2 của Thái Lan cáo buộc lực lượng Campuchia đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo binh và xe tăng vào các vị trí của Thái Lan ở nhiều khu vực, khiến quân Thái Lan phải đáp trả bằng hỏa lực mạnh, phá hủy nhiều vị trí hỏa lực và phương tiện của đối phương.

Nhiều máy bay không người lái, bao gồm máy bay không người lái tấn công FPV, cũng được báo cáo đã bay lượn trên các vị trí của Thái Lan suốt đêm 19-12. Đây là đợt triển khai máy bay không người lái dày đặc nhất được ghi nhận cho đến nay.

Tại khu vực Phanom Dong Rak thuộc tỉnh Surin, lực lượng Campuchia được cho là đã cố gắng tăng cường vị trí và nổ súng bằng vũ khí hạng nặng vào quân đội Thái Lan gần chùa Ta Kwai, dẫn đến việc phía Thái Lan bắn trả bằng pháo và súng cối.

Trước đó, quân đội Thái Lan báo cáo đã kiểm soát được Đồi 350 chiến lược gần ngôi chùa và tìm thấy thi thể của hai binh sĩ thiệt mạng trong cuộc giao tranh trước đó.

Một binh sĩ Thái Lan bị thương trong một cuộc tấn công riêng biệt gần Ta Muen Thom ở Surin và đã được chuyển đi điều trị. Các khu vực khác, bao gồm một số khu vực thuộc tỉnh Ubon Ratchathani và Buri Ram, được báo cáo là tương đối yên bình với việc tăng cường giám sát nhưng không có xung đột đáng kể.

Bất chấp các cuộc đụng độ tiếp diễn, quân đội Thái Lan cho biết tình hình tổng thể vẫn được kiểm soát, mặc dù họ cảnh báo rằng quân đội Campuchia dường như đang củng cố các vị trí phòng thủ và điều chỉnh tư thế chiến trường để chuẩn bị cho các cuộc đối đầu tiếp theo.

F-16 Thái Lan tấn công sòng bạc ở Campuchia

Ngày 20-12, Chuẩn đô đốc Parat Rattanachaiphan - người phát ngôn của Hải quân Thái Lan - nói rằng Bộ Tư lệnh Biên phòng Chanthaburi và Trat (CTBDC) đã tái chiếm thành công các khu vực Ban Ta Sen và Sòng bạc Thomoda ở tỉnh Trat (Thái Lan, giáp tỉnh Pursat của Campuchia), theo tờ The Nation.

Theo phía Thái Lan, chiến dịch này nhằm mục đích phá hủy một căn cứ quân sự mà Bangkok cáo buộc Campuchia đã thiết lập bí mật tại các khu vực này.

Quân đội Thái Lan giám sát các hoạt động tại Đồi 350. Ảnh: Quân khu 2 Thái lan

Trong quá trình thực hiện chiến dịch, Thái Lan cáo buộc lực lượng Campuchia đã sử dụng tòa nhà sòng bạc làm căn cứ chỉ huy, tăng cường thêm lính bắn tỉa, các điểm kiểm soát và các hoạt động chống máy bay không người lái. Điều này đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền và an ninh của Thái Lan.

Chiến dịch được tiến hành với sự phối hợp chặt chẽ giữa Thủy quân lục chiến và Không quân Thái Lan, đảm bảo an toàn cho người dân và binh sĩ Thái Lan. Tình hình đã được kiểm soát mà không có thương vong nào về phía Thái Lan, và một số vũ khí và trang thiết bị quân sự của đối phương đã bị thu giữ để điều tra thêm.

Hải quân Thái Lan xác nhận rằng chiến dịch được thực hiện để bảo vệ chủ quyền quốc gia và duy trì an ninh biên giới theo luật pháp quốc tế.

Cùng ngày, quân đội Thái Lan tiếp tục chiến dịch biên giới mang tên "Trat Prap Porapak" (Trat trấn áp kẻ thù), nhắm mục tiêu vào một căn cứ quân sự của Campuchia tại sòng bạc Thomoda ở Veal Veng (Campuchia).

Máy bay chiến đấu F-16 của Thái Lan đã ném bom sòng bạc, gây thiệt hại nghiêm trọng sau khi Bangkok cáo buộc nơi đây có một căn cứ pháo binh 122mm và vi phạm biên giới lãnh thổ của Thái Lan.

Trong khi đó, Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan tiếp tục hành động gây hấn vũ trang chống lại lãnh thổ Campuchia trong ngày 20-12, sử dụng máy bay chiến đấu F-16 để thực hiện các cuộc ném bom, theo tờ Khmer Times.

Quân đội Thái Lan lại một lần nữa nhắm mục tiêu vào các khu vực dân sự, tiến hành các cuộc tấn công tàn phá vào các tòa nhà thương mại tư nhân và một trường tiểu học ở huyện Thmor Da thuộc tỉnh Pursat, theo phía Campuchia.

Chính quyền Campuchia cáo buộc các cuộc tấn công này cấu thành những vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế. Campuchia lên án mạnh mẽ hành động này và kêu gọi cộng đồng quốc tế có những biện pháp cần thiết và kịp thời để ngăn chặn các hành động quân sự của Thái Lan.