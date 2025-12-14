Khẩn trương hòa giải khi giao tranh Thái Lan - Campuchia kéo sang tuần thứ hai 14/12/2025 16:44

(PLO)- Các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra khẩn trương khi giao tranh biên giới Thái Lan - Campuchia kéo dài sang tuần thứ hai và chưa có dấu hiệu kết thúc.

Tính đến ngày 14-12, cuộc đụng độ biên giới giữa Campuchia và Thái Lan đã kéo dài sang ngày thứ tám. Nỗ lực hòa giải vẫn đang diễn ra tích cực khi các lời kêu gọi của Mỹ và Malaysia những ngày qua vẫn chưa đủ kéo giảm giao tranh.

Giao tranh kéo sang tuần thứ hai

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata. Ảnh: THMEY THMEY

Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 14-12 cho biết quân đội Thái Lan đã tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Quân khu 4 và Quân khu 5 của Campuchia từ nửa đêm, sử dụng tiêm kích F-16, xe tăng, pháo hạng nặng, khí độc và bom chùm, theo tờ Cambodianess.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata cho biết các tiêm kích F-16 đã thả 4 quả bom xuống khu vực O' Pluk Domrei và 1 quả bom xuống khu vực C1 thuộc xã Thma Da, tỉnh Pursat.

Bà Maly nói thêm rằng bộ binh Thái Lan đã bắn pháo, sử dụng khí độc và bom chùm nhằm vào các khu vực đền Preah Vihear và đền Khnar ở tỉnh Preah Vihear. Pháo kích cũng tiếp diễn tại làng Boeung Trakoun và làng Prey Chan, tỉnh Banteay Meanchey.

“Bộ Quốc phòng Campuchia yêu cầu Thái Lan ngay lập tức chấm dứt các cuộc tấn công vũ trang và việc sử dụng tiêm kích trên lãnh thổ Campuchia. Những hành động này cấu thành sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia và luật pháp quốc tế” - bà Maly nói.

Về phía Thái Lan, ngày 14-12, ông Winthai Suvaree - người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan nói rằng Thái Lan “hiện chưa có kế hoạch ngừng bắn do Campuchia vẫn duy trì thái độ thù địch”, theo tờ Nation.

Ông Winthai cho biết Tổng tư lệnh Lục quân Thái Lan - Đại tướng Pana Klaewplodtook đã chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tiến hành các hoạt động nhằm vô hiệu hóa lực lượng Campuchia hoặc đẩy lùi đối phương khỏi biên giới Thái Lan, qua đó bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan, lực lượng Campuchia vẫn tiếp tục tấn công các khu vực biên giới Thái Lan bằng pháo phản lực BM-21, súng phóng lựu và máy bay không người lái (UAV) tự sát.

“Các đơn vị phụ trách dọc toàn tuyến biên giới đã được chỉ thị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, phối hợp tối đa với các quân chủng khác và các cơ quan liên quan” - ông Winthai nói.

Trưa 14-12, Lục quân Hoàng gia Thái Lan ra tuyên bố lên án Campuchia vì bắn pháo BM-21 vào một khu dân cư tại tỉnh Si Sa Ket (Thái Lan).

Một khu dân cư tại tỉnh Si Sa Ket (Thái Lan) trúng pháo kích ngày 14-12. Ảnh: NATION THAILAND

Quân đội Thái Lan cho biết vụ tấn công đã khiến một dân thường thiệt mạng, đồng thời gây hỏa hoạn làm hư hại một ngôi nhà gần đó. Đến 12 giờ trưa 14-12 (giờ địa phương), binh sĩ và lực lượng an ninh địa phương đã sử dụng nước để khống chế và dập tắt đám cháy.

Cũng trong ngày 14-12, Bộ Tổng tham mưu quân đội Thái Lan đã ra lệnh phong tỏa Vịnh Thái Lan để ngăn chặn việc Campuchia vận chuyển nhiên liệu và vật tư quân sự, đồng thời chỉ định vùng biển xung quanh các cảng của Campuchia là “khu vực có nguy cơ cao”.

Khẩn trương hòa giải nhằm kéo giảm giao tranh

Hãng tin Reuters ngày 13-12 (giờ Mỹ) dẫn lời một người phát ngôn Nhà Trắng rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng Thái Lan và Campuchia sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết đã đưa ra trong các thỏa thuận mà hai bên đã ký kết.

Người phát ngôn nói rằng ông Trump sẵn sàng quy trách nhiệm cho bất kỳ bên nào khi cần thiết nhằm chấm dứt việc giao tranh và bảo đảm một nền hòa bình lâu dài.

Theo Reuters, Mỹ lần nữa lên tiếng khi tình hình giao tranh giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á vẫn tiếp diễn sau khi ông Trump nói rằng ông đã làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn mới, và sau tuyên bố của lãnh đạo Thái Lan rằng sẽ chưa ngừng giao tranh.

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố Thái Lan sẽ “tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự cho đến khi chúng tôi không còn cảm thấy bị tổn hại hay bị đe dọa đối với đất đai và người dân của mình”.

Bên cạnh nỗ lực từ Mỹ, Malaysia - nước Chủ tịch ASEAN 2025 - cũng đang tìm cách đưa hai bên trở lại thỏa thuận ngừng bắn. Ngày 13-12, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim thông báo trên Facebook rằng Thái Lan và Campuchia sẽ bắt đầu thực thi lệnh ngừng bắn từ 22 giờ đêm 13-12 (giờ Đông Dương) sau nỗ lực của ông và Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, quân đội Thái Lan ngày 14-12 cho biết Thái Lan chưa từng thảo luận về một kế hoạch ngừng bắn nào và hiện cũng chưa triển khai ngừng bắn.

Trước đó, ngày 12-12, Malaysia thông báo sẽ triệu tập Hội nghị đặc biệt các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào ngày 16-12 trong bối cảnh căng thẳng giữa Bangkok và Phnom Penh leo thang.

Thủ tướng Anwar ngày 13-12 nói rằng Đội Quan sát ASEAN (AOT), do Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Malaysia dẫn đầu, sẽ được triển khai để theo dõi tình hình thực địa tại biên giới Thái Lan-Campuchia, với sự hỗ trợ của Mỹ.

Các phát hiện của AOT sẽ được trình bày tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN.

Về phía Campuchia, Thủ tướng Hun Manet ngày 13-12 nói rằng ông hoan nghênh đề xuất của Thủ tướng Anwar về việc chấm dứt các hành động thù địch và việc xem xét các cuộc đụng độ biên giới thông qua hình ảnh vệ tinh để làm rõ sự thật.