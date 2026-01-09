Trung Quốc chỉ trích Mỹ ‘tuỳ tiện’ khi bắt tàu chở dầu treo cờ Nga 09/01/2026 10:09

(PLO)- Trung Quốc chỉ trích Mỹ bắt giữ tàu dầu treo cờ Nga liên quan Venezuela, cho rằng hành động này là "tùy tiện" vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Ngày 8-1, Trung Quốc lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Nga, bị Mỹ cáo buộc có liên quan hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela.

Tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh gọi hành động của Mỹ là "tuỳ tiện".

"Việc Mỹ tùy tiện bắt giữ tàu thuyền của các quốc gia khác trên vùng biển quốc tế đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế" - bà Mao nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: BNG TRUNG QUỐC

Theo bà Mao, Trung Quốc phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương và phi pháp, không có cơ sở trong luật pháp quốc tế hoặc không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh Bắc Kinh phản đối mọi hành động đi ngược lại mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, cũng như các động thái "xâm phạm chủ quyền và an ninh của các quốc gia khác".

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Ngày 7-1, các lực lượng Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Nga, bị Mỹ cáo buộc có liên quan hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela, sau nhiều tuần theo dõi và truy đuổi trên biển, hãng Reuters đưa tin.

Theo Bộ Tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ (EUCOM), con tàu mang tên Bella 1 bị cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington. Vụ bắt giữ được thực hiện với sự phối hợp của Bộ Tư pháp, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Quốc phòng Mỹ.

Cùng ngày 7-1, Bộ Giao thông Vận tải Nga xác nhận quân đội Mỹ đã bắt giữ tàu chở dầu Marinera, hiện treo cờ Nga, theo đài RT. Phía Nga cho biết Marinera chính là tên mới của tàu Bella 1.

Theo Bộ này, con tàu đã bị các lực lượng Mỹ khám xét trên vùng biển quốc tế, bên ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia nào, và sau đó “mọi liên lạc với tàu đã bị mất”. Bộ này cho biết ngày 24-12-2025, tàu Marinera đã được cấp giấy phép tạm thời treo cờ Nga, phù hợp với luật pháp Nga và luật pháp quốc tế.

Moscow cho rằng việc bắt giữ con tàu đã vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982), văn kiện bảo đảm quyền tự do hàng hải trên các vùng biển quốc tế.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết đang “theo dõi sát sao” diễn biến vụ việc, đồng thời yêu cầu phía Mỹ bảo đảm đối xử đúng mực và nhân đạo với các thuyền viên, trong đó có công dân Nga, tôn trọng đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của họ và không cản trở việc hồi hương sớm.