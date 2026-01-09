Tàu chở dầu trên đường tới Nga bị tấn công ở Biển Đen 09/01/2026 08:12

(PLO)- Tàu chở dầu Elbus nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga đã bị tấn công bằng các phương tiện không người lái trên Biển Đen; chưa có nước nào lên tiếng về vụ việc.

Một tàu chở dầu đang trên đường đến Nga đã bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) ở Biển Đen và buộc phải chuyển hướng về Thổ Nhĩ Kỳ, hãng tin Reuters cho hay.

Dẫn thông tin ngày 8-1 từ hãng phân tích hàng hải Lloyd’s List Intelligence (Anh), Reuters cho biết tàu chở dầu Elbus, treo cờ Palau, đã “bị tấn công bằng phương tiện hàng hải không người lái (UMV) và máy bay không người lái (UAV)” trước đó một ngày.

Khu vực bị tấn công là phòng máy của tàu. Toàn bộ 25 thuỷ thủ trên tàu đều không bị thương. Cũng không có sự cố tràn dầu nào sau vụ việc.

Ảnh minh hoạ: Tàu chở dầu Kairos (treo cờ Gambia) neo đậu ở Bulgaria sau khi bị tấn công trên Biển Đen hồi cuối tháng 11-2025. Ảnh: KYIV INDEPENDENT/Hristo Rusev/ Getty Images

Một nguồn tin an ninh hàng hải (không được nêu tên) của Reuters hôm 8-1 cũng xác nhận thông tin này. Nguồn tin này lưu ý rằng chưa rõ bên nào đứng sau vụ tấn công.

Một số hãng truyền thông ở Thổ Nhĩ Kỳ như Yeni Safak, IHA, Mynet… cho biết vụ tấn công diễn ra cách bờ biển huyện Abana (tỉnh Kastamonu, Thổ Nhĩ Kỳ) gần 50 km.

Theo dữ liệu của Lloyd’s, tàu Elbus đang trên hải trình từ Singapore tới cảng Novorossiysk (Nga). Theo kế hoạch ban đầu, tàu dự kiến cập cảng trong ngày 7-1.

Sau khi bị tấn công, tàu Elbus được cho là đã liên hệ để nhờ sự giúp đỡ của lực lượng Tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ và buộc phải chuyển hướng về phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Dữ liệu hàng hải hôm 8-1 của hãng Marinetraffic cho thấy tàu Elbus đã neo đậu cách cảng Inebolu (phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ) vài km.

Cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ chưa bình luận về thông tin liên quan tàu Elbus.

Theo trang tin Naval News, tàu Elbus được xác định thuộc “hạm đội bóng tối” được cho giúp Nga buôn dầu lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, con tàu này không nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, Anh hay Liên minh châu Âu (EU).

Từ cuối tháng 11-2025, Ukraine đã tiến hành nhiều vụ tấn công nhằm vào các tàu thuộc “hạm đội bóng tối” trên vùng Biển Đen và Địa Trung Hải. Kiev chưa có tuyên bố chính thức liên quan vụ việc của tàu Elbus.