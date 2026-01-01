Nga cáo buộc UAV Ukraine tấn công lễ đón năm mới gần Biển Đen khiến 24 người chết 01/01/2026 16:31

(PLO)- Lãnh đạo Kherson do Nga bổ nhiệm - ông Vladimir Saldo nói rằng cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào một quán cà phê và một khách sạn ở Biển Đen trong đêm giao thừa đã làm 24 người chết, 50 người bị thương.

Ngày 1-1, lãnh đạo tỉnh Kherson (Ukraine) do Nga bổ nhiệm - ông Vladimir Saldo nói rằng ít nhất 24 người đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương sau cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào một quán cà phê và một khách sạn ở làng Khorly ven Biển Đen trong đêm giao thừa, theo đài RT.

Ông Saldo nói rằng vụ tấn công diễn ra ngay trước thời khắc nửa đêm, sau khi một máy bay không người lái (UAV) trinh sát bay khảo sát khu vực.

Sau đó, 3 UAV đã đánh trúng địa điểm đang đông người, gây ra một đám cháy lớn thiêu rụi toàn bộ cơ sở. Một trong các UAV mang theo hỗn hợp gây cháy.

Trong số những người thiệt mạng có một trẻ em, ông Saldo nói thêm.

Lãnh đạo Kherson do Nga bổ nhiệm - ông Vladimir Saldo. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG NGA

Quan chức này cho biết các nhân viên y tế hiện đang nỗ lực giành giật sự sống cho những người bị thương.

Trước đó, Thị trưởng TP Moscow - ông Sergey Sobyanin đưa tin về ít nhất 9 UAV của Ukraine nhằm vào thủ đô Nga đã bị bắn hạ trong đêm.

Ông Sobyanin cho hay vụ đánh chặn đầu tiên diễn ra lúc 23 giờ 55 phút đêm 31-12-2025 (theo giờ địa phương), đúng thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu bài phát biểu mừng năm mới.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Các quan chức Ukraine báo cáo rằng Nga đã tấn công nhiều khu vực của Ukraine bằng UAV trong rạng sáng ngày 1-1, theo tờ Kyiv Independent.

Tại tỉnh Odessa, lực lượng Nga đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng chỉ vài phút trước thời khắc năm mới, theo Tỉnh trưởng Oleh Kiper. Một cơ sở đã bốc cháy sau khi bị tấn công.

“Chỉ vài phút trước năm mới, Nga lại ngang nhiên tấn công hạ tầng năng lượng có ý nghĩa sống còn đối với dân thường ở tỉnh Odessa” - ông Kiper nói.

Tại TP Lutsk (tỉnh Volyn), Thị trưởng Ihor Polishchuk nói rằng Nga đã tiến hành một cuộc tập kích UAV trong rạng sáng 1-1, gây ra một đám cháy lớn.

“Đây là thứ ánh sáng mà Lutsk của chúng tôi có trong Năm mới này, thay vì đèn lễ hội” - ông Polishchuk nói.

Hiện chưa có thông tin về thương vong cũng như mức độ thiệt hại.

Nga chưa bình luận về các vụ tấn công.