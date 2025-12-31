VIDEO: Nga chính thức đưa tên lửa Oreshnik 'vào trạng thái trực chiến' tại Belarus 31/12/2025 09:00

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik tiên tiến, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, đã chính thức được đưa vào biên chế tại Belarus.

Ngày 30-12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik đã chính thức "bước vào trạng thái trực chiến", đài RT đưa tin.

Cùng thời điểm, Moscow công bố những thước phim chính thức đầu tiên ghi lại quá trình vận chuyển, lắp đặt khí tài tại Belarus, cũng như buổi lễ đánh dấu thời khắc hệ thống bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

"Mọi điều kiện phục vụ nhiệm vụ trực chiến và nơi ăn ở cho nhân sự Nga đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước tại Belarus" - Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Nga đưa tên lửa Oreshnik 'vào trạng thái trực chiến' tại Belarus. Nguồn: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Cơ quan này cũng cho biết thêm, các đơn vị chịu trách nhiệm phóng, thông tin liên lạc, bảo vệ và cung cấp năng lượng đều đã "trải qua quá trình đào tạo lại trên các trang thiết bị hiện đại" trước khi nhận nhiệm vụ. Hiện tại, lực lượng này đang tiến hành khảo sát các khu vực tuần tra mới và thực hiện công tác trinh sát.

Được công bố lần đầu vào tháng 11-2024, một tên lửa Oreshnik mang đầu đạn thông thường đã tấn công một nhà máy quân sự lớn tại Ukraine trong sự kiện mà Moscow gọi là cuộc "thử nghiệm chiến đấu" thành công.

Hệ thống này có khả năng mang đa đầu đạn phân hướng (MIRV) bay với tốc độ siêu vượt âm. Mỗi đầu đạn duy trì khả năng dẫn đường và cơ động ngay cả trong giai đoạn tiếp cận cuối cùng, khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn.

Các quan chức Nga ví sức công phá thông thường của Oreshnik ngang ngửa với một vụ tấn công hạt nhân công suất thấp, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng kép về cả chiến thuật lẫn chiến lược của loại vũ khí này.

Trong khi đó, quân đội các nước phương Tây hiện chưa sở hữu hệ thống siêu vượt âm có khả năng MIRV tương đương, mang lại cho Oreshnik lợi thế độc tôn về tốc độ, khả năng cơ động và tấn công đa mục tiêu.

Theo thỏa thuận đạt được giữa Minsk và Moscow ngay sau cuộc thử nghiệm chiến đấu đầu tiên, dự kiến sẽ có tới 10 hệ thống Oreshnik được triển khai tại Belarus.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội tháng này, Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko thông báo các hệ thống Oreshnik đã đến nước này vào ngày 17-12.

Tuần trước, Thứ trưởng Quốc phòng Belarus - ông Pavel Muraveyko cũng khẳng định các khu vực tuần tra chiến đấu đã được thiết lập và hệ thống đang trong trạng thái hoàn toàn sẵn sàng hoạt động.

Về phía Nga, trong bài phát biểu trước Bộ Quốc phòng vào giữa tháng 12, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Oreshnik cũng sẽ được đưa vào trực chiến tại lãnh thổ Nga trước cuối năm nay.

Ông nhấn mạnh hệ thống này là một phần trong kho vũ khí mới nhằm "đảm bảo sự cân bằng chiến lược, an ninh và vị thế toàn cầu của Nga trong nhiều thập niên tới".