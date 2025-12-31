Chiến sự Nga-Ukraine 31-12: Odessa bị tập kích lớn; Ông Lavrov nói về ý tưởng Nga có ‘kế hoạch B’ một khi Mỹ rút khỏi tiến trình hòa bình 31/12/2025 08:42

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Odessa hứng đợt tập kích UAV quy mô lớn, hạ tầng năng lượng tê liệt; Ông Lavrov nói về chuyện bầu cử tại Ukraine và viễn cảnh Mỹ rút khỏi tiến trình hòa bình.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Odessa hứng đợt tập kích UAV quy mô lớn, hạ tầng năng lượng tê liệt

Tờ The Kyiv Independent dẫn lời các quan chức địa phương cho biết thành phố Odessa (tỉnh cùng tên) đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) trong đêm 30, rạng sáng 31-12.

Ukraine cáo buộc do lực lượng Nga tiến hành. Đợt tập kích đã đánh trúng các khu dân cư và khiến một phần thành phố rơi vào tình trạng mất điện, nước và hệ thống sưởi.

Theo ghi nhận của phóng viên tờ The Kyiv Independent tại hiện trường, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên trong thành phố vào khoảng 00 giờ 20 phút sáng (giờ địa phương).

Hiện trường vụ không kích ở Odessa đêm 30-12 rạng sáng 31-12. Ảnh: TELEGRAM

Trước đó, vào cuối ngày 30-12, Không quân Ukraine đã phát đi cảnh báo về hàng chục chiếc UAV đang áp sát thành phố. Còi báo động phòng không cũng được kích hoạt trước nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Liên quan thiệt hại về người và tài sản, ông Serhii Lysak - người đứng đầu Chính quyền Quân sự thành phố Odessa - báo cáo rằng 2 tòa nhà chung cư cao tầng đã bị UAV đánh trúng. Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại một trong hai tòa nhà, dẫn đến thương vong (số lượng chưa được xác định cụ thể), trong đó có cả trẻ em.

Sau vụ tập kích, ông Lysak đã viết trên mạng xã hội: "Thêm một bằng chứng cho thấy Nga đang nhắm mục tiêu vào thường dân".

Cũng trong diễn biến liên quan, Tỉnh trưởng Odessa - ông Oleh Kiper cho biết hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà kho của 1 công ty hậu cần. Ngoài ra, các mảnh vỡ từ UAV bị bắn hạ cũng khiến nhiều phương tiện trong thành phố bốc cháy.

Hiện chưa có thông tin đầy đủ về mức độ thiệt hại vật chất.

Thời gian gần đây, Odessa và các khu vực lân cận liên tục nằm trong tầm hỏa lực của Nga, trong bối cảnh Moscow đang gia tăng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Các đợt tấn công này trở nên dồn dập hơn khi thời tiết chuyển lạnh, dường như nhằm mục đích gây mất điện trên diện rộng.

Bộ Năng lượng Ukraine hôm 30-12 nhận định tình trạng mất điện tại Odessa có liên quan trực tiếp đến chuỗi các cuộc tấn công của Nga kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12. Quy mô thiệt hại nghiêm trọng đối với các cơ sở năng lượng khiến việc cắt điện luân phiên trở nên khó dự báo.

Các cuộc tập kích của Nga vào các đô thị Ukraine vẫn diễn ra thường xuyên trong những tháng gần đây, bất chấp các nỗ lực ngoại giao từ phía Mỹ nhằm đàm phán chấm dứt chiến sự.

Nga gây sức ép lớn Kharkiv và Donetsk

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30-12 cho biết các đơn vị vận hành máy bay không người lái (UAV) thuộc Cụm tác chiến phía Tây đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào lực lượng Ukraine tại TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv), theo hãng thông tấn TASS.

Theo thông cáo, các kíp UAV Nga đã sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất (UAV FPV) để phá hủy 3 xe bán tải được cho là dùng để vận chuyển binh sĩ Ukraine tham gia các đợt tấn công bộ binh.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông tin về một chiến dịch riêng do các đội UAV thuộc Trung tâm thử nghiệm công nghệ không người lái tiên tiến Rubicon thực hiện, nhằm vào lực lượng thiết giáp Ukraine gần làng Druzhkovka (tỉnh Donetsk).

Theo phía Nga, trong một nhiệm vụ trinh sát, UAV của Trung tâm Rubicon đã phát hiện một cụm phương tiện bọc thép Ukraine được ngụy trang trong một khu rừng gần Druzhkovka. Sau khi được phê duyệt, lực lượng này triển khai loạt UAV FPV để tấn công mục tiêu.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 15 phương tiện bọc thép Ukraine đã bị phá hủy trong chiến dịch, bao gồm các xe tăng T-64BV, T-80U, một xe bọc thép chở quân M113, cùng một pháo tự hành M109A6 Paladin do Mỹ sản xuất.

Một xe tăng Leopard 1A5 do Đức chế tạo cũng được cho là nằm trong số các mục tiêu bị tấn công.

Theo mô tả, trong quá trình giao tranh, một số kíp lái Ukraine đã tìm cách để tránh các đòn tấn công từ UAV. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định toàn bộ các phương tiện được xác định đã bị vô hiệu hóa và phá hủy.

Giai đoạn cuối của chiến dịch được cho là có sự tham gia của đạn chùm dẫn đường.

Ông Lavrov nêu quan điểm về chuyện bầu cử tại Ukraine và viễn cảnh Mỹ rút khỏi tiến trình hòa bình

Trả lời hãng thông tấn RIA Novosti ngày 30-12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định quyền tổng thống của ông Volodymyr Zelensky đã hết hiệu lực từ tháng 5-2024 và theo luật pháp Ukraine, nước này bắt buộc phải tổ chức bầu cử.

Ông Lavrov cho biết Mỹ cũng có quan điểm tương tự về tình trạng pháp lý của nhiệm kỳ tổng thống Ukraine, song nhấn mạnh rằng Washington không coi bầu cử là mục tiêu cuối cùng trong tiến trình đàm phán.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ông Lavrov cho biết lập trường nguyên tắc của Nga không thay đổi, đồng thời cảnh báo việc tổ chức bầu cử tại Ukraine không được phép trở thành cái cớ để thiết lập một lệnh ngừng bắn tạm thời nhằm để Ukraine ổn định lực lượng. Ông cho rằng bước đi này chỉ tạo điều kiện để Kiev tái vũ trang.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Nga, ưu tiên hàng đầu hiện nay là đạt được các bảo đảm pháp lý mang tính ràng buộc, nhằm giải quyết tận gốc những nguyên nhân cốt lõi dẫn tới xung đột Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov cũng đề cập việc liệu Moscow có “kế hoạch B” trong trường hợp ông Trump từ bỏ các nỗ lực hòa giải, cũng như khả năng việc Mỹ rút khỏi vai trò trung gian có ảnh hưởng tiêu cực tới triển vọng phát triển quan hệ Nga - Mỹ hay không.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Moscow vẫn kiên định với mục tiêu đề ra. “Tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ được hoàn thành, ưu tiên thông qua đàm phán, nhưng nếu cần thiết, Nga sẽ sử dụng các biện pháp quân sự” - ông Lavrov nhấn mạnh.

Theo phía Nga, bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai cũng phải bảo đảm không bị lợi dụng để kéo dài xung đột hoặc thay đổi cán cân chiến sự, trong khi các nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng vẫn chưa được giải quyết.