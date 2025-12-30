Dinh thự ông Putin bị tấn công: Nga cáo buộc đích danh Anh, loạt nước lên tiếng 30/12/2025 08:56

(PLO)- Căng thẳng Nga-Ukraine tiếp tục tăng sau vụ dinh thự của ông Putin bị 91 UAV mà Nga cho thuộc quân đội Ukraine tấn công, nhiều nước lên tiếng.

Trong khuya 29-12 và sớm ngày 30-12, hàng loạt quan chức cấp cao của Nga lên tiếng về việc dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại vùng Novgorod bị 91 máy bay không người lái (UAV) tự sát tấn công. Phía Nga quy số UAV này thuộc quân đội Ukraine. Một số quốc gia khác cũng bắt đầu nêu lập trường về vụ việc.

Nga cáo buộc đích danh Anh liên can, ông Medvedev lên tiếng

Trên sóng kênh Rossiya 1 tối 29-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng vụ tấn công UAV vào dinh thự của ông Putin vào đêm 28-12 rạng sáng 29-12 là “đáng bị lên án”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: SPUTNIK

Bà Zakharova tuyên bố gay gắt rằng chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “sẽ phải chịu trách nhiệm” cho vụ tấn công đêm 28-12 rạng sáng 29-12 nhằm vào dinh thự của ông Putin.

Bà Zakharova cũng lặp lại cáo buộc rằng ông Zelensky đã phá hoại các cuộc đàm phán hoà bình, rằng Kiev hành động như vậy vì “họ không cần hoà bình”. Bà Zakharova cáo buộc “phương Tây đang trả tiền” cho Ukraine thực hiện “các cuộc tấn công khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, tiếp tục cuộc tàn sát, gồm cả việc sát hại công dân Ukraine”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko hôm 29-12 cũng cáo buộc “những gì xảy ra hôm nay là một nỗ lực nghiêm trọng nhằm phá hoại tiến trình đàm phán và khiến việc đạt được hòa bình trở nên khó khăn hơn”, theo hãng thông tấn TASS.

“Nhìn chung, họ hành động cùng với các nhà tài trợ phương Tây. Chủ yếu là bàn tay của Anh đang dẫn dắt mọi việc” - ông Grushko nói tiếp.

Bà Zakharova và ông Grushko không đưa ra các dẫn chứng cụ thể cho các cáo buộc này.

Anh chưa lên tiếng sau vụ tấn công vào dinh thự của ông Putin và về cáo buộc từ Moscow.

Viết trên mạng xã hội X vào khuya 29-12, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga - ông Dmitry Medvedev cũng cáo buộc rằng ông Zelensky “muốn chiến tranh” và “đang cố gắng phá hoại việc giải quyết xung đột”, theo hãng thông tấn TASS.



Tuyên bố từ phía Ukraine

Trước đó - không lâu sau khi Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc quân đội Ukraine phóng một loạt 91 UAV vào dinh thự của ông Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kịch liệt bác bỏ cáo buộc.

Ông Zelensky cho rằng tuyên bố này được phía Nga đưa ra có chủ đích trong bối cảnh các cuộc đàm phán của Ukraine với Mỹ đang có tiến triển, cáo buộc rằng Moscow sẽ dùng vụ việc này làm lý do tiếp tục tấn công “nhiều khả năng là thủ đô [Kiev] và các tòa nhà chính phủ” của Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha khẳng định rằng Kiev chỉ tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga để đáp trả các đòn tấn công của Moscow.

Liên quan tuyên bố trên của Tổng thống Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga hôm 29-12 lưu ý rằng ông Zelensky thậm chí không chỉ trích hay lên án việc tấn công vào dinh thự của ông Putin mà chỉ nói rằng “Nga đang nói dối”.

Bà Zakharova nói rằng phản ứng của ông Zelensky cho thấy Tổng thống Ukraine “vẫn tin rằng những hành động tấn công này là hoàn toàn đúng đắn”. Bà cáo buộc Kiev đang gửi đi thông điệp rằng ông Zelensky “sẽ tiếp tục làm như vậy, ngay cả khi bị bắt quả tang, khi bị vạch trần”.

Ukraine chưa phản hồi các cáo buộc mới từ phía Nga.

Chưa có nhiều tuyên bố chính thức từ cộng đồng quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã được người đồng cấp Nga thông tin về vụ tấn công vào dinh thự ở Novgorod. Ông Trump cho rằng vụ tấn công này “không ổn chút nào” và nó diễn ra trong “một giai đoạn rất nhạy cảm”, theo đài NEXTA.

“Tấn công trên mặt trận là một chuyện, còn tấn công vào nhà riêng của ông ấy lại là chuyện khác” - ông Trump nhấn mạnh.

Trợ lý của Tổng thống Nga - ông Yury Ushakov cho biết trong cuộc điện đàm hôm 29-12 với ông Putin, ông Trump “đã bị sốc trước thông tin này và bày tỏ sự phẫn nộ” trước vụ tấn công, theo TASS.

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Nicaragua là hai quốc gia đầu tiên ngoài Nga, Ukraine và Mỹ có tuyên bố công khai về vụ tấn công vào dinh thự của ông Putin.

“UAE mạnh mẽ lên án âm mưu nhắm mục tiêu vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin và lên án vụ tấn công tồi tệ này cùng mối đe dọa mà nó gây ra đối với an ninh và ổn định” - Bộ Ngoại giao UAE viết trong thông cáo hôm 29-12 trên trang web của cơ quan.

Bộ Ngoại giao UAE cũng khẳng định sự đoàn kết của UAE với Tổng thống Nga, cũng như với chính phủ và nhân dân Nga và tái khẳng định lập trường kiên quyết của Abu Dhabi bác bỏ mọi hình thức bạo lực nhằm phá hoại an ninh và ổn định.

Trang tin El 19 Digital của đảng Mặt trận Giải phóng dân tộc Sandino (FSLN) đang cầm quyền ở Nicaragua cho hay Phó Tổng thống nước này - bà Rosario Murillo đã gửi thư bày tỏ sự đoàn kết với ông Putin sau vụ tấn công UAV nhằm vào dinh thự ở Novgorod.

Bà Murillo cáo buộc Ukraine đã tấn công vào dinh thự của Tổng thống Nga “giữa lúc các cuộc đàm phán quan trọng nhằm đạt được hòa bình ở khu vực then chốt đó của thế giới [tức vùng biên giới Nga-Ukraine] đang diễn ra”.

Nicaragua cũng tuyên bố “ghi nhận những nỗ lực không ngừng của ông [Putin] và Nga nhằm đảm bảo rằng tất cả các cuộc đối thoại và đàm phán đều dẫn đến nền hòa bình mà chúng ta vô cùng mong muốn”, đồng thời thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Điện Kremlin.