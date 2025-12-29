Thời gian đảm bảo an ninh được đề xuất 15 năm, ông Zelensky muốn Mỹ tăng lên 50 năm 29/12/2025 19:15

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra các bảo đảm an ninh của Mỹ cho Ukraine kéo dài 50 năm trong khi các đề xuất hiện tại là 15 năm.

Ngày 29-12, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra các bảo đảm an ninh của Mỹ cho Ukraine kéo dài 50 năm nhằm răn đe mọi cuộc tấn công trong tương lai của Nga, theo đài CNBC.

Theo các đề xuất đang được thảo luận trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình, thời hạn được đặt cho các đảm bảo an ninh là 15 năm, kèm khả năng gia hạn.

Tuy nhiên, ông Zelensky ngày 29-12 nói: “Tôi muốn các bảo đảm này kéo dài hơn . Chúng tôi muốn xem xét khả năng 30, 40, 50 năm, và khi đó đây sẽ là một quyết định mang tính lịch sử của Tổng thống Trump”.

Tổng thống Zelensky cho biết các bảo đảm an ninh của Mỹ, nếu được quốc hội Mỹ phê chuẩn, sẽ kết hợp với các cam kết của các quốc gia trong Liên minh Thiện chí để tạo thành một cơ chế bảo vệ hiệu quả cho Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nói rằng tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ là một phần trong các sắp xếp an ninh cho Kiev.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại bang Florida (Mỹ) ngày 28-12. Ảnh: X

“Việc giám sát thỏa thuận ngừng bắn sẽ do các đối tác của chúng tôi đảm nhiệm, bao gồm giám sát kỹ thuật và sự hiện diện thực địa. Tất cả những chi tiết này sẽ nằm trong các bảo đảm an ninh” - Zelensky nói thêm.

Ông cho biết cả đoàn đàm phán Mỹ và Ukraine đều đã thống nhất về nhu cầu có các bảo đảm an ninh “mạnh mẽ” từ Washington dành cho Kiev,

Ông Zelensky lưu ý rằng một cuộc gặp với Nga chỉ có thể diễn ra sau khi ông và các nhà lãnh đạo châu Âu thống nhất được một khuôn khổ thỏa thuận hòa bình cho Ukraine.

Cũng theo ông Zelensky, bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cũng cần được đưa ra để người dân Ukraine trưng cầu ý dân, đồng thời lưu ý rằng cuộc bỏ phiếu phê chuẩn hoặc bác bỏ thỏa thuận nên được tiến hành trong thời gian ngừng bắn kéo dài 60 ngày.

Ông Zelensky cho rằng “Nga rõ ràng hiện chưa muốn ngừng bắn” sau nhiều ngày Ukraine hứng các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa dữ dội.

Những phát ngôn này được đưa ra sau khi ông Zelensky và ông Trump có cuộc trao đổi tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của tổng thống Mỹ ở Florida vào ngày 28-12.

Sau cuộc gặp, ông Trump nói rằng đã đạt được “rất nhiều tiến triển” hướng tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột, nhưng cả hai nhà lãnh đạo đều thừa nhận vẫn còn những vấn đề then chốt chưa được giải quyết.

Ông Trump nói ông tin rằng một thỏa thuận đang “tiến gần hơn rất nhiều”, dù có thể cần vài tuần để hoàn tất và hiện chưa có mốc thời gian cụ thể. Ông Zelensky hôm 28-12 cho biết kế hoạch hòa bình đã được “thống nhất 90%”.

Về phía Nga, ngày 29-12, khi được yêu cầu bình luận về các cuộc đàm phán Mỹ – Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga không biết các cuộc trao đổi đó diễn ra như thế nào.

“Chúng tôi không thể đánh giá. Sau các cuộc đàm phán này, hai tổng thống - ý tôi là Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ - đã thống nhất sẽ có thêm một cuộc điện đàm nữa. Khi đó chúng tôi mới có thông tin” - hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Peskov.