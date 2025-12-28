Nga tuyên bố lập trường về chuyện công nhận Đài Loan 28/12/2025 15:38

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow phản đối mọi hình thức độc lập của Đài Loan, coi đây là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và sẵn sàng ủng hộ Bắc Kinh nếu căng thẳng eo biển Đài Loan leo thang.

Trong cuộc phỏng vấn tổng kết năm 2025 với hãng thông tấn TASS ngày 27-12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Nga phản đối mọi hình thức độc lập của Đài Loan, nhấn mạnh vùng lãnh thổ này là một bộ phận không thể tách rời của Trung Quốc.

“Lập trường nguyên tắc của Nga về vấn đề Đài Loan đã được nêu rất rõ, không thay đổi và nhiều lần được tái khẳng định ở cấp cao nhất. Nga công nhận Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc và phản đối mọi hình thức độc lập của hòn đảo này” - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh Moscow coi vấn đề Đài Loan là công việc nội bộ của Trung Quốc.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

“Bắc Kinh có đầy đủ quyền bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ” - ông Lavrov nói thêm.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với TASS, ông Lavrov cho biết Moscow sẽ ủng hộ Trung Quốc trong việc bảo vệ sự thống nhất quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ nếu xung đột liên quan Đài Loan leo thang.

Theo vị ngoại trưởng Nga, cơ chế ứng xử trong tình huống này đã được quy định trong Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và Hợp tác Nga - Trung, ký ngày 16-7-2001, trong đó một trong những nguyên tắc cơ bản là hai bên hỗ trợ lẫn nhau trong việc bảo vệ sự thống nhất quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Trước đó, trong bài viết đăng trên báo Rossiyskaya Gazeta nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nga - Trung, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng phương Tây đang cố tình làm gia tăng căng thẳng tại eo biển Đài Loan.

Trung Quốc và chính quyền đảo Đài Loan chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Lavrov.