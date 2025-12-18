Chính phủ Mỹ duyệt gói vũ khí lớn nhất trước nay cho Đài Loan, Trung Quốc phản ứng gay gắt 18/12/2025 18:22

(PLO)- Chính quyền Washington và Đài Loan cùng thông báo rằng Mỹ đã duyệt gói vũ khí trị giá 11,1 tỉ USD - lớn nhất trước nay cho hòn đảo, động thái vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ phía Trung Quốc.

Ngày 17-12, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo chính phủ nước này đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 11,1 tỉ USD cho Đài Loan (Trung Quốc). Đây là gói hỗ trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay của Washington dành cho hòn đảo này, theo đài NPR.

Thông báo bán vũ khí cho Đài Loan lần này là thương vụ vũ khí thứ 2 với vùng lãnh thổ này dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ hiện tại.

Theo tuyên bố từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, gói thầu đề xuất bao gồm 8 hạng mục chính, nổi bật là hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), lựu pháo, tên lửa chống tăng Javelin, máy bay không người lái (UAV) cảm tử Altius và các linh kiện thiết bị khác, hãng Reuters đưa tin.

Một hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS). Ảnh: lockheed martin

Hiện tại, gói thầu đang ở giai đoạn thông báo cho Quốc hội Mỹ. Tại đây, các nghị sĩ có quyền ngăn chặn hoặc điều chỉnh thương vụ, dù Đài Loan hiện nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng tại Washington.

Trong các tuyên bố riêng biệt về chi tiết thương vụ, Lầu Năm Góc khẳng định việc bán vũ khí phục vụ các lợi ích quốc gia, kinh tế và an ninh của Mỹ thông qua việc hỗ trợ Đài Loan hiện đại hóa lực lượng vũ trang và duy trì "năng lực phòng thủ đáng tin cậy".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ sự giận dữ trước động thái này. Phía Bắc Kinh tuyên bố thương vụ "xâm phạm nghiêm trọng hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan", đồng thời yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các thỏa thuận tương tự.

Trong cuộc họp báo ngày 18-12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nói rằng động thái trên của Mỹ vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc “một Trung Quốc” và ba thông cáo chung Trung Quốc–Mỹ, làm suy yếu hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, đồng thời phát đi tín hiệu cực kỳ sai lầm tới hòn đảo.

“Vấn đề Đài Loan nằm ở trung tâm các lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh, là lằn ranh đỏ đầu tiên không thể vượt qua trong quan hệ Trung -Mỹ. Trung Quốc kêu gọi Mỹ tuân thủ nguyên tắc “một Trung Quốc” và 3 thông cáo chung Trung-Mỹ, thực hiện nghiêm túc các cam kết của lãnh đạo Mỹ, và lập tức chấm dứt việc vũ trang cho Đài Loan” - ông Quách nói.