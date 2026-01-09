Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil có thể bị Mỹ áp thuế 500% vì mua dầu Nga 09/01/2026 10:11

(PLO)- Có tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “bật đèn xanh” cho dự luật trừng phạt mới nhằm trừng phạt các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil vì mua dầu của Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “bật đèn xanh” cho dự luật trừng phạt mới nhằm trừng phạt các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil vì mua dầu của Nga, tờ The Independent dẫn lời thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham nói hôm 7-1.

Dự luật Trừng phạt Nga do ông Graham (đảng Cộng hoà) soạn thảo cùng thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal sẽ trao cho Trump thẩm quyền áp thuế lên tới 500% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia làm ăn với lĩnh vực năng lượng Nga.

“Dự luật này sẽ cho phép Tổng thống Trump trừng phạt các quốc gia mua dầu Nga giá rẻ” - ông Graham nói.

​​“Dự luật sẽ trao cho Tổng thống Trump đòn bẩy rất lớn đối với các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil, nhằm khuyến khích họ ngừng mua dầu Nga giá rẻ” - vị thượng nghị sĩ nói thêm.

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham. Ảnh: ABC NEWS

Ông Graham cho biết ông mong đợi một “cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng mạnh mẽ” đối với dự luật, có thể diễn ra sớm nhất vào tuần tới.

Theo The Independent, dự luật này nhằm gia tăng sức ép buộc Ấn Độ phải đảo ngược xu hướng tăng mua dầu Nga.

Thương mại giữa New Delhi với Moscow đã trở thành điểm gây khó chịu lớn trong quan hệ Mỹ-Ấn Độ trong nhiệm kỳ hai của ông Trump, khiến tổng thống Mỹ nhiều lần nhắm riêng quốc gia Nam Á này để áp các mức thuế nhập khẩu cao.

Trong khi Washington cho rằng việc Ấn Độ nhập khẩu dầu Nga giá rẻ đang góp phần tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Moscow, New Delhi khẳng định họ chỉ tìm cách bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động và bất ổn địa chính trị gia tăng.

Theo tờ The Hindu, trong tháng 11-2025, Ấn Độ nhập khẩu 7,7 triệu tấn dầu Nga, chiếm hơn 35% tổng lượng dầu nhập khẩu của nước này trong tháng và tăng gần 7% so với tháng 11-2024.

Hiện nay, Ấn Độ và Trung Quốc cộng lại chiếm khoảng 70% xuất khẩu năng lượng của Nga.

Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Brazil chưa bình luận về thông tin trên.