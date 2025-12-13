WSJ: Mỹ đột kích tàu giữa Ấn Độ Dương, thu 'vật tư quân sự' từ Trung Quốc sang Iran 13/12/2025 06:29

(PLO)- Một số quan chức Mỹ nói rằng quân đội nước này đã đột kích một tàu hàng giữa Ấn Độ Dương, thu giữ nhiều "vật tư quân sự" đang trên đường từ Trung Quốc sang Iran; chưa có nước nào liên quan xác nhận thông tin này.

Một số quan chức Mỹ (đề nghị không nêu tên) hôm 12-12 tiết lộ với tờ The Wall Street Journal (WSJ) rằng hồi tháng trước, quân đội Mỹ đã lên tàu một con tàu ở Ấn Độ Dương và thu giữ các “vật tư quân sự” đang trên đường từ Trung Quốc đến Iran.

Các nguồn tin này nhấn mạnh rằng các quan chức Mỹ đã theo dõi lô hàng này kỹ lưỡng trước khi tiến hành đột kích lên tàu và thu giữ những hàng hoá bị cáo buộc là “vật tư quân sự”.

Con tàu đã bị lực lượng Mỹ lên kiểm tra và tịch thu hàng hoá khi cách bờ biển Sri Lanka “vài trăm dặm” (1 dặm bằng hơn 1,6 km) trước khi được phép tiếp tục hành trình. Chưa có thông tin về tên tàu, hãng tàu hay quốc gia đăng ký.

Tờ WSJ đưa tin rằng Mỹ đã đột kích một tàu hàng giữa Ấn Độ Dương, thu 'vật tư quân sự' trên đường từ Trung Quốc sang Iran. Ảnh minh hoạ: Quốc kỳ Iran tại thủ đô Tehran. Ảnh: AFP

Một quan chức Mỹ nói rằng lô hàng bao gồm các linh kiện lưỡng dụng, có thể dùng cho mục đích dân sự lẫn hỗ trợ các loại vũ khí thông thường của Iran, và đã bị quân đội Mỹ tiêu hủy sau khi tịch thu. Người này nói rằng Mỹ điều cả lực lượng đặc nhiệm và lực lượng thông thường tham gia vụ đột kích này.

Một nguồn tin khác từ ngành tình báo Mỹ nói rằng bên mua lô hàng là một công ty Iran chuyên cung cấp linh kiện cho chương trình tên lửa gây tranh cãi của Tehran.

WSJ nhấn mạnh đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua có thông tin quân đội Mỹ chặn bắt hàng hoá từ Trung Quốc xuất khẩu bằng đường biển sang Iran.

Giới chức Mỹ, Iran và Trung Quốc chưa xác nhận thông tin từ WSJ.

Với khoảng cách tới bờ Sri Lanka “vài trăm dặm” như các nguồn tin tiết lộ, chưa thể xác định được liệu vụ đột kích tàu hàng này diễn ra trên vùng biển quốc tế hay còn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc đảo Ấn Độ Dương này. Sri Lanka cũng chưa lên tiếng sau thông tin từ WSJ.

Nếu được xác nhận, vụ đột kích này diễn ra vài tuần trước khi Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt ngoài khơi bờ biển Venezuela hôm 10-12. Các động thái này cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang sử dụng các chiến thuật hàng hải mạnh hơn chống lại các đối thủ mà Mỹ hiếm khi sử dụng trong thời gian gần đây, WSJ lưu ý.

Đây cũng là động thái căng thẳng mới nhất giữa Mỹ và Iran trong nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng của Tổng thống Trump. Hồi tháng 6, ông Trump đã ra lệnh tấn công vào các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Iran giữa lúc Tehran còn phải đối đầu Israel trong cuộc xung đột dài 12 ngày. Vẫn còn nhiều thông tin trái ngược nhau về thiệt hại các vụ không kích này của Mỹ.

Trước đó – vào các năm 2020, 2023 và 2024, Mỹ đã thu giữ một số lô hàng dầu mỏ và vật tư bị cho là các bộ phận tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình do Iran sản xuất hoặc có thể giúp ích cho các lực lượng quân sự và bán quân sự chính thức của Tehran.

Hiện nay, Iran vẫn đang chịu các hạn chế quốc tế nghiêm ngặt trong hoạt động buôn bán vũ khí. Hồi cuối tháng 9-2025, Liên Hợp Quốc đã tái áp đặt lệnh cấm đối với Iran trong lĩnh vực này.

Liên quan tới xuất xứ lô hàng, WSJ lưu ý rằng Mỹ trong nhiều tháng qua đã tăng cường giám sát các sản phẩm Trung Quốc bị nghi ngờ cung cấp cho chương trình tên lửa của Iran.

Tháng 11-2025, hai nghị sĩ đảng Dân chủ là ông Raja Krishnamoorthi và ông Joe Courtney đã kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe điều tra một lô hàng hóa chất lớn từ Trung Quốc sang Iran, có khả năng được sử dụng trong nhiên liệu đẩy tên lửa.

Vào tháng 4, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt một số thực thể của Iran và Trung Quốc với cáo buộc hỗ trợ chuyển giao cho Tehran các tiền chất hóa học cần thiết cho việc sản xuất tên lửa đạn đạo.