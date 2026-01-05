Người dân Venezuela lo lắng tương lai sau khi Mỹ bắt ông Maduro 05/01/2026 18:47

(PLO)- Sự hoang mang về tương lai của đất nước đang bao trùm người dân Venezuela sau khi Mỹ không kích quốc gia Nam Mỹ này và bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Người dân Venezuela có những phản ứng khác nhau sau vụ Mỹ không kích Venezuela và bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro. Tuy nhiên, dù ủng hộ, hay phản đối ông Maduro, sự hoang mang về tương lai đất nước đang bao trùm toàn bộ người dân Venezuela.

Sự yên tĩnh tại biên giới Venezuela - Colombia ngày 3-1 sau khi Mỹ bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro. Ảnh: AFP

Tỉnh giấc trong hoang mang

Ông Jonatan Mallora, 50 tuổi, một tài xế xe ôm, cùng người hàng xóm Angel Alvarez, một người bán hàng rong trẻ tuổi, nói với hãng tin Reuters rằng họ tỉnh giấc vào sáng 3-1 vì những tiếng nổ trong khu dân cư thuộc bang La Guaira, cách thủ đô Caracas khoảng 31 km về phía bắc.

Nhà chức trách Venezuela nói rằng Mỹ đã tấn công các khu vực ở La Guaira, Caracas và các bang lân cận Miranda, Aragua, khiến binh sĩ, dân thường cùng nhiều thành viên trong đội an ninh của ông Maduro thiệt mạng, nhưng không đưa ra số liệu cụ thể về người chết và bị thương.

Khu dân cư nhỏ Romulo Gallegos, nơi ông Mallora và anh Alvarez sinh sống, đã bị hư hại trong cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào một học viện hải quân gần đó.

“May mắn khi họ không giết các con tôi” - ông Mallora nói giữa đống đổ nát của căn hộ, nơi phần mái đã bị phá hủy. Ông cho biết mình đã chạy thoát an toàn cùng con gái 24 tuổi và con trai 22 tuổi.

Anh Alvarez kiểm tra những mảnh đạn găm vào tường căn hộ và bồn chứa nước - thứ vô cùng thiết yếu ở một đất nước có nguồn cung nước không ổn định. Anh nói mình nhẹ nhõm vì vẫn còn một bồn nước dự phòng và ngôi nhà vẫn đứng vững, không như căn hộ của ông Mallora.

“Chúng tôi thực sự không biết phải làm gì” - anh Alvarez nói, nhớ lại cảnh anh chạy tới chạy lui sau khi tỉnh dậy vì tiếng nổ chát chúa.

“Tôi sẽ không bao giờ mong điều đó xảy ra với bất kỳ ai. Chúng tôi còn sống sót đúng là một phép màu” - anh kể lại.

Bất định bao trùm

Còn với anh Wilmer Castro, ngày 3-1 là sinh nhật lần thứ 26 của anh nên anh không ngạc nhiên khi điện thoại liên tục sáng lên vì hàng loạt tin nhắn.

Tuy nhiên, khi bắt đầu lướt xem tin nhắn vào buổi sáng, anh nhận ra đó không phải là những lời chúc mừng sinh nhật, mà là tin tức về Tổng thống Maduro bị bắt.

Dù không ủng hộ các ông Maduro điều hành đất nước, gánh nặng của nỗi bất định cùng bầu không khí u ám vây lấy Castro theo cách mà anh chưa từng trải qua, anh chia sẻ với kênh Al Jazeera.

“Cảm giác như đang đứng giữa một cánh đồng trống không, xung quanh chẳng có gì cả. Đó là một sự im lặng tang tóc; tôi không thể diễn tả được” - anh nói.

Anh Castro lo lắng về những nhu cầu trước mắt rằng liệu các cửa hàng ở Ejido có còn mở cửa hay không, và giá cả sẽ tăng đến mức nào. Những năm qua, nam thanh niên này đã phải chật vật để mua sắm những nhu yếu phẩm.

“Hôm qua ngoài đường ai cũng phát cuồng. Mọi người đổ xô mua thực phẩm, rút gần nửa số tiền trong tài khoản ngân hàng để mua được gì thì mua, vì chúng tôi không biết tương lai sẽ ra sao” - anh kể lại.

Những cảnh tượng đó gợi lại ký ức về tình trạng thiếu hụt năm 2016, khi siêu lạm phát và khan hiếm đẩy Venezuela vào khủng hoảng, buộc người dân phải xếp hàng hàng giờ liền và chạy đôn chạy đáo giữa các cửa hàng với hạn mức mua sắm nghiêm ngặt cho mỗi người.

Người dân xếp hàng bên ngoài một siêu thị ở thủ đô Caracas (Venezuela) vào ngày 3-1 sau khi lực lượng Mỹ bắt ông Maduro. Ảnh: AFP

Sự bất định ấy cũng bao trùm lên nhiều người Venezuela khác.

Tại khu vực đông nam Caracas, nhà hoạt động Edward Ocariz choàng tỉnh vào sáng 3-1 vì một tiếng nổ lớn cùng những ô cửa sổ rung bần bật trong ngôi nhà của ông, nằm gần doanh trại quân sự Fort Tiuna. Ban đầu ông tưởng là động đất, nhưng khi nhìn ra ngoài, ông thấy những chiếc trực thăng lạ bay thấp trên bầu trời, phía dưới là làn khói bốc lên trong thành phố.

“Tiếng ồn cứ kéo dài. Tôi nhận ra ngay đó không phải trực thăng của Venezuela, vì tôi chưa từng thấy loại này ở đây” - người đàn ông 54 tuổi nói.

Rồi cũng đột ngột như khi bắt đầu, mọi thứ chấm dứt.

“Có một sự im lặng chết chóc. Chúng tôi chờ đợi để hiểu chuyện gì đang xảy ra” - ông Ocariz nói, cho biết thêm rằng việc mạng di động bị gián đoạn trong thời gian ngắn và mất điện càng khiến bầu không khí thêm tĩnh lặng.

Ông Ocariz thừa nhận bản thân cảm thấy “nhẹ nhõm” trước những diễn biến vừa qua, những cũng bày tỏ lo lắng về tình hình an ninh trật tự trong nước và khoảng trống quyền lực sau khi ông Maduro bị bắt.

Những lo ngại về kinh tế

Venezuela hiện vẫn trong tình trạng quân sự hóa cao, và nỗi lo về những bất ổn tiếp theo vẫn còn lơ lửng.

Ông Jose Chalhoub, chuyên gia phân tích rủi ro năng lượng và chính trị tại công ty Jose Parejo & Associates ở Caracas, cho biết ông lo ngại nguy cơ xảy ra thêm các cuộc tấn công và bất ổn xã hội.

Những người ủng hộ Maduro từ lâu đã đổ lỗi cho các khó khăn kinh tế của Venezuela là do Mỹ, cụ thể là các lệnh trừng phạt áp đặt lên ngành dầu mỏ.

Ông Chalhoub cho biết ông tin rằng cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng sản lượng dầu có thể giúp nền kinh tế, dù ông tỏ ra khó hiểu trước tuyên bố của tổng thống Mỹ rằng Mỹ sẽ “điều hành Venezuela”.

Ông Alex Rajoy, một tài xế xe ôm ở Caracas, cho rằng tổng thống Mỹ đang theo đuổi một cuộc viễn chinh với mục tiêu “cướp đoạt” tài nguyên thiên nhiên của Venezuela.

Dù phẫn nộ, ông Rajoy nói ông sẽ ở nhà trong những ngày tới vì lo sợ các cuộc tấn công tiếp diễn.