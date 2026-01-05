Tổng thống lâm thời Venezuela gửi thông điệp hợp tác đến ông Trump, Mỹ và thế giới 05/01/2026 13:00

(PLO)- Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez gửi đi thông điệp rằng Venezuela, Mỹ và khu vực "xứng đáng có được hòa bình và đối thoại, chứ không phải chiến tranh".

Khuya muộn ngày 4-1 (giờ địa phương, tức sáng 5-1 theo giờ Việt Nam), Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã gửi đi thông điệp chính thức tới Mỹ và thế giới.

Thông điệp được bà Rodriguez chia sẻ trên tài khoản Instagram cá nhân và được kênh truyền hình TeleSUR (Venezuela) dẫn lại.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez họp cùng các quan chức cấp cao nước này hôm 4-1. Ảnh: INSTAGRAM/Delcy Rodriguez

Dưới đây là toàn văn thông điệp của Tổng thống lâm thời Rodriguez:

“Thông điệp từ Venezuela gửi tới thế giới và gửi tới Mỹ

Venezuela tái khẳng định cam kết của mình đối với hòa bình và chung sống hòa bình. Đất nước chúng tôi khao khát được sống mà không chịu đựng mối đe dọa từ bên ngoài, trong một môi trường tôn trọng và hợp tác quốc tế. Chúng tôi tin rằng hòa bình toàn cầu được xây dựng bằng cách trước hết đảm bảo hòa bình trong mỗi quốc gia.

Chúng tôi ưu tiên hướng tới quan hệ quốc tế cân bằng và tôn trọng giữa Mỹ và Venezuela, và giữa Venezuela với các quốc gia khác trong khu vực, dựa trên nguyên tắc bình đẳng chủ quyền và không can thiệp. Những nguyên tắc này định hướng ngoại giao của chúng tôi với phần còn lại của thế giới.

Chúng tôi mời chính phủ Mỹ hợp tác với chúng tôi trong một chương trình hợp tác hướng tới sự phát triển chung trong khuôn khổ luật pháp quốc tế nhằm tăng cường khả năng chung sống lâu dài giữa các quốc gia.

Tổng thống [Mỹ] Donald Trump, người dân và khu vực của chúng ta xứng đáng có được hòa bình và đối thoại, chứ không phải chiến tranh. Đây luôn là thông điệp của Tổng thống Nicolás Maduro, và đó cũng là thông điệp của toàn thể Venezuela hiện nay. Đây là Venezuela mà tôi tin tưởng và đã cống hiến cả cuộc đời mình. Tôi mơ ước về một Venezuela nơi tất cả người dân Venezuela có thiện chí có thể cùng nhau đoàn kết.

Venezuela có quyền được hưởng hòa bình, phát triển, chủ quyền và một tương lai.

Delcy Rodriguez

Tổng thống lâm thời Cộng hoà Boloviar Venezuela”

Đây là tuyên bố công khai đầu tiên của chính quyền Venezuela thể hiện thiện chí hợp tác với Mỹ kể từ sau vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân sớm ngày 3-1.

Trước đó, bà Rodriguez cùng ngày 4-1 bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng bà sẵn sàng hợp tác với Washington.

Mỹ chưa có bình luận sau thông điệp của bà Rodriguez.