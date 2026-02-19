Vì sao Đức điều động 105 xe tăng Leopard đến khu vực Baltic? 19/02/2026 14:00

(PLO)- Khoảng 5.000 binh sĩ Đức, cùng với 105 xe tăng Leopard 2A8, sẽ sớm đóng quân thường trực dọc theo biên giới phía đông nam của Lithuania giáp với Belarus - quốc gia đồng minh của Nga.

Quân đội Đức tiếp tục tăng cường lực lượng ở các nước Baltic. Trong bài viết đăng trên The National Interest đầu tháng 2, cây bút kỳ cựu Peter Suciu thường xuyên viết về khí tài quân sự, lịch sử vũ khí, an ninh mạng, chính trị và các vấn đề quốc tế nhận định đây là lần triển khai quân sự thường trực ra nước ngoài đầu tiên của quân đội Đức kể từ khi kết thúc Thế chiến II.

Đức liên tục đưa quân đến Lithuania

Tháng trước, hai tiểu đoàn chiến đấu đã đến Lithuania, như một phần của kế hoạch tăng cường quân sự dự kiến, có thể dẫn đến việc hơn 5.000 binh sĩ đóng quân tại quốc gia Baltic lớn nhất này vào năm 2027. Lực lượng Đức sẽ đóng quân gần thành phố Rūdninkai, nằm cách biên giới phía đông nam của Lithuania với Belarus khoảng 30 km.

Binh sĩ Đức tại Lithuania. Ảnh: TTXVN/AFP

Trước đó, 250 binh sĩ đầu tiên thuộc Lữ đoàn Thiết giáp số 45 của quân đội Đức đã đến thủ đô Vilnius của Lithuania vào mùa thu năm 2024, đánh dấu sự khởi đầu chính thức của các hoạt động quân sự của Đức trên lãnh thổ Lithuania.

Trước đây, Berlin từng luân chuyển quân nhân đến Lithuania, quốc gia cũng giáp với vùng Kaliningrad thuộc Nga ở phía tây. Tuy nhiên, đợt triển khai hiện tại đánh dấu lần đầu tiên một lữ đoàn Đức đóng quân chính thức ở nước ngoài kể từ năm 1945.

Những động thái gần đây của Đức nằm trong kế hoạch mật dài 1.200 trang, “OPLAN Deu”, được lập ra để đối phó nguy cơ Nga tấn công trước cuối thập niên này.

Lithuania vừa là một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, vừa là một quốc gia thành viên của NATO, điều này khiến Nga lo ngại. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ám chỉ rằng chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine và việc Nga tăng cường lực lượng là để đáp trả "sự bành trướng về phía đông" của NATO.

Tính toán của Đức khi triển khai 105 xe tăng Leopard tại Lithuania

Theo kế hoạch hành động được Berlin và Vilnius nhất trí vào tháng 12-2023, việc triển khai 105 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A8 do Đức vận hành đã được tính toán. Việc đóng quân của lực lượng Đức tại Lithuania nhằm mục đích răn đe Moscow và đảm bảo Berlin có đủ thời gian để đáp trả nếu Nga phát động tấn công.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (bận vest, thứ hai từ phải sang) trong một lần đến thăm Lithuania. Ảnh: MICHAEL KAPPELER/DPA/PICTURE ALLIANCE

Trong bài phát biểu trước quân đội Đức tại Lithuania vào tháng 5-2025, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố: “An ninh của Lithuania cũng là an ninh của chúng ta. Bảo vệ Vilnius chính là bảo vệ Berlin”. Ông Merz đã tái khẳng định cam kết đó vào tháng trước, theo Euro News.

"Lữ đoàn này không phải là biểu tượng chính trị, mà là đóng góp quân sự vào việc răn đe và phòng thủ” – theo ông Merz.

Lữ đoàn Đức tại Rūdninkai sẽ được hỗ trợ bởi một đơn vị chiến đấu đa quốc gia gồm tám quốc gia đồng minh, đơn vị này sẽ luân phiên đến khu vực và hoạt động từ Rukla ở miền trung Litva.