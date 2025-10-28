Lithuania tuyên bố sẽ bắn hạ khí cầu ‘buôn lậu’ từ Belarus, cân nhắc kích hoạt Điều 4 NATO 28/10/2025 05:54

(PLO)- Thủ tướng Lithuania - bà Inga Ruginiene đổ lỗi cho chính quyền Belarus vì đã không ngăn chặn các khí cầu "buôn lậu" bay qua biên giới quốc gia vùng Baltic.

Ngày 27-10, Thủ tướng Lithuania - bà Inga Ruginiene tuyên bố sẽ bắt đầu bắn hạ các khinh khí cầu “buôn lậu” bay qua biên giới từ Belarus, sau khi những vật thể này đã nhiều lần làm gián đoạn hoạt động hàng không của Lithuania, theo hãng tin Reuters.

Tuần trước, Lithuania đã đóng cửa sân bay Vilnius bốn lần sau khi các khinh khí cầu xâm phạm không phận nước này và mỗi lần như vậy đều tạm thời đóng cửa các cửa khẩu biên giới Belarus để ứng phó các sự cố.

Lithuania cho biết những khí cầu này do những kẻ buôn lậu thuốc lá từ Belarus vào Liên minh châu Âu (EU) điều khiển, nhưng Vilnius cũng đổ lỗi cho chính quyền Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko vì đã không ngăn chặn hoạt động này.

Lithuania tuyên bố sẽ bắn hạ khí cầu ‘buôn lậu’ từ Belarus. Ảnh: NCMC

Bà Ruginiene gọi các vụ việc này là "các cuộc tấn công hỗn hợp", đồng thời cho biết các cửa khẩu biên giới Belarus sẽ bị đóng, ngoại trừ việc đi lại của các nhà ngoại giao và công dân EU rời khỏi Belarus.

"Hôm nay, chúng tôi quyết định áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhất. Không còn cách nào khác" - bà Ruginiene cho hay, đồng thời cảnh báo rằng Lithuania, thành viên NATO, cũng có thể thảo luận về việc viện dẫn Điều 4 của NATO để tham vấn an ninh.

Theo hãng thông tấn BELTA, Bộ Ngoại giao Belarus cho biết đã triệu tập Đại biện lâm thời Lithuania tại Minsk để phản đối việc Vilnius đơn phương đóng cửa biên giới.