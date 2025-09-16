Ba Lan vô hiệu hóa UAV trên khu chính phủ, bắt hai công dân Belarus 16/09/2025 07:32

(PLO)- Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thông báo rằng lực lượng an ninh đã vô hiệu hóa UAV bay trên khu vực tập trung các toà nhà chính phủ ở thủ đô Warsaw.

Ngày 15-9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết lực lượng an ninh nước này đã vô hiệu hóa một máy bay không người lái (UAV) trên khu vực trụ sở chính phủ ở trung tâm thủ đô Warsaw, đồng thời bắt hai công dân Belarus liên quan vụ việc, theo hãng tin Reuters.

“Cách đây không lâu, Cơ quan Bảo vệ Nhà nước đã vô hiệu hóa UAV hoạt động phía trên các tòa nhà chính phủ và điện Belweder (dinh tổng thống)” - ông Tusk viết trên mạng X tối 15-9.

“Hai công dân Belarus đã bị bắt giữ. Cảnh sát đang điều tra các tình tiết liên quan vụ việc” - thủ tướng Ba Lan cho biết thêm.

Điện Belweder ở thủ đô Warsaw, là nơi ở chính thức của tổng thống Ba Lan. Ảnh: WIKIPEDIA COMMONS

Khu trung tâm Warsaw, nơi xảy ra vụ việc, tập trung nhiều cơ quan chính phủ, điện Belweder cùng một số đại sứ quán nước ngoài. Đại sứ quán Nga cũng nằm gần đó.

Belarus chưa bình luận về thông tin Ba Lan bắt hai công dân mình.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Romania và Ba Lan gần đây cáo buộc UAV Nga xâm phạm không phận, trong đó Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski gọi đây là hành động của Moscow nhằm thử phản ứng của NATO.

Nga phản bác, cho rằng cáo buộc trên là vô căn cứ và cố ý thổi phồng, đồng thời khẳng định các UAV mà Nga triển khai ở Ukraine không đủ tầm bay để xâm nhập không phận Ba Lan.

Phía Nga cũng bác bỏ cáo buộc từ phía Romania, nói rằng cáo buộc này "mang tính suy diễn và vô căn cứ".