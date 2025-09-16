VIDEO, ẢNH: Mỹ cùng 22 nước cử quan sát viên tới cuộc tập trận chung Nga-Belarus 16/09/2025 07:14

(PLO)- Đại diện của Mỹ và 22 nước, trong đó có 2 thành viên NATO, đã trực tiếp theo dõi cuộc tập trận Zapad-2025 với tư cách quan sát viên quốc tế.

Ngày 15-9, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus - Trung tướng Viktor Khrenin đã chào đón các đại diện của Mỹ và 22 quốc gia tới làm quan sát viên tại cuộc tập trận chung giữa nước này với Nga mang tên Zapad-2025, theo hãng tin RIA Novosti.

Chia sẻ trước báo giới tại thao trường Borisovskiy (tỉnh Minsk) – nơi diễn ra những nội dung diễn tập chính của cuộc tập trận Zapad-2025, ông Khrenin cho biết Belarus vui mừng đón tiếp các quan sát viên quốc tế đến từ 23 quốc gia, trong đó có 3 nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary.

Bộ Quốc phòng Belarus đã chia sẻ hình ảnh các quan sát viên quốc tế tại cuộc tập trận Zapad-2025 cùng với một video riêng ghi lại cuộc trò chuyện giữa ông Khrenin với Tuỳ viên quân sự Mỹ - Trung tá Không quân Bryan Shoupe, một sĩ quan Mỹ và phiên dịch viên.

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin chào hỏi đoàn quan sát viên Mỹ tại cuộc tập trận Zapad-2025 hôm 15-9. Nguồn: RIA NOVOSTI/BỘ QUỐC PHÒNG BELARUS

Ông Khrenin cho biết ông đã bắt tay, trò chuyện với các quan sát viên quốc tế, cảm ơn sự có mặt của họ và nhấn mạnh rằng Belarus và Nga “sẽ tiếp tục truyền thống tổ chức tập trận như thế này” mỗi 2 năm một lần.

Các quan sát viên quốc tế tại thao trường Borisovskiy (Belarus) theo dõi cuộc tập trận Zapad-2025 hôm 15-9. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG BELARUS

“Chúng tôi sẽ giới thiệu bất cứ điều gì các bạn quan tâm. Với bất cứ điều gì các bạn muốn, các bạn có thể đến đó và xem, nói chuyện với mọi người” – ông Khrenin nói với đoàn quan sát viên Mỹ.

Tuỳ viên quân sự Bryan Shoupe (giữa) là quan sát viên của Mỹ tại cuộc tập trận Zapad-2025. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG BELARUS

Đại diện cho phía Nga theo dõi các nội dung diễn tập tại thao trường Borisovskiy là Thứ trưởng Quốc phòng Yunus-Bek Yevkurov.

Tuỳ viên quân sự Ethiopia theo dõi cuộc tập trận Zapad-2025 tại thao trường Borisovskiy hôm 15-9. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG BELARUS

Khoảng 150 phóng viên thuộc hơn 100 cơ quan truyền thông đến từ 15 quốc gia cũng trực tiếp đưa tin từ thao trường Borisovskiy.

Đoàn quan sát viên Indonesia theo dõi cuộc tập trận Zapad-2025 tại thao trường Borisovskiy hôm 15-9. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG BELARUS

Hãng tin Reuters nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên Mỹ cử tuỳ viên quân sự làm quan sát viên tại một cuộc tập trận chung Nga-Belarus kể từ khi bắt đầu chiến sự ở Ukraine.

Đoàn quan sát viên Myanmar theo dõi cuộc tập trận Zapad-2025 tại thao trường Borisovskiy hôm 15-9. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG BELARUS

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang muốn cải thiện quan hệ với Belarus – quốc gia đồng minh và đã có hiệp ước về Nhà nước Liên minh với Nga.

Tuần trước, đại diện đặc biệt của Tổng thống Trump - ông John Coale đã tới thăm Belarus. Ông Coale mô tả quan hệ giữa Washington và Minsk hiện nay là “tốt, nhưng không phải tuyệt vời” và cho biết Mỹ muốn sớm nối lại hoạt động của đại sứ quán tại Minsk và khôi phục thương mại song phương.

Binh sĩ tham gia cuộc tập trận Zapad-2025 ngày 15-9. Ảnh: Olesya Kurpyayeva/AFP

Đại sứ quán Mỹ tại Belarus đã tạm ngừng hoạt động từ năm 2022 sau những chỉ trích của Washington liên quan vai trò của Minsk trong chiến sự ở Ukraine. Các hoạt động của Mỹ liên quan nhà nước và công dân Belarus được chuyển về xử lý tại các nước lân cận.

Đại sứ quán Mỹ tại Lithuania hôm 11-9 cho biết chính quyền Minsk đã đồng ý thả tự do 52 tù nhân vì mục đích nhân đạo, đổi lại Washington sẽ miễn trừ trừng phạt đối với hãng hàng không quốc gia Belarus Belavia.