Nga phát lệnh bắt huyền thoại cờ vua thế giới Garry Kasparov 24/12/2025 16:31

(PLO)- Tòa án ở Moscow ra lệnh bắt giam vắng mặt huyền thoại cờ vua thế giới Garry Kasparov, cáo buộc ông này tuyên truyền khủng bố trực tuyến.

Tòa án Quận Zamoskvoretsky (Moscow) vừa ra lệnh bắt giam vắng mặt đối với huyền thoại cờ vua thế giới Garry Kasparov, với cáo buộc ông này tuyên truyền các nội dung khủng bố trên không gian mạng, theo hãng thông tấn TASS.

Phán quyết của tòa án nêu rõ việc bắt giữ là một biện pháp ngăn chặn và sẽ có hiệu lực ngay khi ông Kasparov đặt chân vào lãnh thổ Nga hoặc bị dẫn độ về nước.

Ông Kasparov - một nhân vật chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin lâu năm - hiện đang sống lưu vong bên ngoài nước Nga và chưa từng quay trở lại kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Huyền thoại cờ vua thế giới Garry Kasparov hồi 2017. Ảnh: Gage Skidmore

Ông này là người đồng sáng lập "Diễn đàn Nước Nga Tự do" (Free Russia Forum) - một phong trào đối lập chính phủ Moscow, chuyên tổ chức các hội nghị và chiến dịch phản đối cuộc chiến tại Ukraine.

Các cáo buộc đối với ông Kasparov liên quan hành vi bị cho là công khai kích động khủng bố thông qua các nền tảng trực tuyến. Theo luật pháp Nga, tội danh này có khung hình phạt tối đa lên tới 07 năm tù giam.

Trước đó, vào tháng 5-2022, ông Kasparov đã bị đưa vào danh sách "đặc vụ nước ngoài" của Nga. Đến năm 2024, các cơ quan chức năng tiếp tục liệt tên ông vào danh sách những kẻ khủng bố và cực đoan.

Ông Kasparov là nhà vô địch cờ vua thế giới trong giai đoạn 1985-2000, đồng thời thiết lập kỷ lục chưa từng có khi giữ vị trí số một thế giới suốt hơn 21 năm.