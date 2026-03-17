Iran, Israel tấn công dữ dội; Tehran bác tin lãnh tụ tối cao đang ở Nga, có tin ông vừa chủ trì họp; Ba Lan tuyên bố không gửi quân tới Iran 17/03/2026 21:38

(PLO)- Có tin tân Lãnh tụ tối cao Iran bác bỏ đề xuất giảm leo thang từ các bên trung gian; Ngoại trưởng Iran điện đàm Tổng thư ký LHQ, nói về thủ phạm làm gián đoạn eo biển Hormuz; Ba Lan tuyên bố không gửi quân tới Iran.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp trong ngày 17-3, ngày thứ 18 kể từ khi xung đột bùng phát.

Reuters: Tân Lãnh tụ tối cao Iran bác bỏ đề xuất giảm leo thang từ các bên trung gian

Tân Lãnh tụ Tối cao mới của Iran - ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

Tân Lãnh tụ Tối cao mới của Iran - ông Mojtaba Khamenei đã bác bỏ các đề xuất hạ nhiệt căng thẳng được các bên trung gian chuyển tới Tehran, hãng Reuters ngày 17-3 dẫn lời một quan chức cấp cao Iran.

Ông Mojtaba Khamenei đã chủ trì phiên họp chính sách đối ngoại đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm làm lãnh tụ tối cao, và thể hiện lập trường trả đũa Mỹ và Israel “rất cứng rắn và nghiêm khắc”, quan chức này nói, nhưng không làm rõ liệu ông tham dự trực tiếp hay từ xa.

Quan chức cấp cao này, yêu cầu giấu tên, cho biết 2 quốc gia trung gian đã chuyển tới Bộ Ngoại giao Iran các đề xuất về “giảm căng thẳng hoặc ngừng bắn với Mỹ”. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết về các đề xuất hay danh tính các bên trung gian.

Lãnh tụ tối cao đáp lại rằng đây chưa phải “thời điểm thích hợp cho hòa bình cho đến khi Mỹ và Israel bị khuất phục, chấp nhận thất bại và bồi thường”.

Cũng trong ngày 17-3, Đại sứ Iran tại Nga - ông Kazem Jalali đã bác bỏ thông tin rằng tân lãnh tụ tối cao Iran đang được điều trị y tế tại Moscow, theo hãng thông tấn TASS.

Các nguồn tin trên truyền thông trước đó đưa tin rằng ông Mojtaba Khamenei, được cho là bị thương nặng trong một cuộc không kích Mỹ - Israel khiến cha ông thiệt mạng, đã được đưa tới Moscow để điều trị sau lời mời trực tiếp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Điện Kremlin từ chối bình luận về thông tin này.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các đòn tấn công giữa liên quân Mỹ-Israel và Iran vẫn tiếp diễn trên khắp Trung Đông.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin ông Sardar Mousavi, chỉ huy Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã tuyên bố một “giai đoạn mới của các đòn tấn công hiệu quả và mạnh mẽ trên khắp khu vực nhằm vào kẻ thù Mỹ - Do Thái”.

“Xương sống của sự ngạo mạn sẽ bị bẻ gãy trên các đường phố và quảng trường” - ông Mousavi nói thêm.

Trước đó, IRGC ra thông báo cho biết lực lượng này đã tiến hành một làn sóng tấn công dữ dội nhằm vào các vị trí của Mỹ và Israel trên khắp khu vực kể từ rạng sáng 17-3, sử dụng tên lửa cũng như UAV.

Quân đội Israel ngày 17-3 cũng cho biết đã phát động một “làn sóng tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng” trên khắp Iran.

Theo kênh Al Jazeera, từ sáng sớm 17-3, nhiều vụ nổ đã được báo cáo xảy ra khắp Tehran và các thành phố khác ở Iran do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Lực lượng cứu hộ kiểm tra hiện trường vụ va chạm sau cuộc tấn công tên lửa của Iran vào một nhà ga xe lửa ở miền trung Israel, ngày 17-3. Ảnh: MDA

Ngoại trưởng Iran điện đàm Tổng thư ký LHQ, nói về thủ phạm làm gián đoạn eo biển Hormuz

Ngày 17-3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã quy trách nhiệm cho Mỹ - Israel về tình trạng gián đoạn vận tải tại eo biển Hormuz.

Trong cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 17-3, ông Araghchi cho rằng mọi quốc gia và tổ chức quốc tế quan tâm tới hòa bình và an ninh cần lên án Mỹ và Israel, đồng thời yêu cầu “chấm dứt hành động xâm lược quân sự của họ nhằm vào nhân dân Iran”, Tasnim đưa tin.

Trước đó, hôm 16-3, ông Araghchi cho biết eo biển Hormuz vẫn “mở, nhưng đóng với đối thủ của chúng tôi”.

Ba Lan tuyên bố không gửi quân tới Iran

Ngày 17-3, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói rằng Warsaw sẽ không gửi quân đến Iran vì cuộc xung đột này không ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của Ba Lan, đồng thời nói thêm rằng Mỹ và các cường quốc khác hiểu quyết định của Warsaw, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua đã kêu gọi các đồng minh giúp bảo đảm an ninh eo biển Hormuz khi lực lượng Iran tiếp tục tấn công tuyến đường thủy quan trọng này.

Ông Tusk phát biểu trước cuộc họp chính phủ rằng Ba Lan “không có kế hoạch tiến hành bất kỳ cuộc viễn chinh nào tới Iran, và điều này không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào từ phía các đồng minh của chúng ta”.

Ông Tusk cho biết điều này bao gồm lực lượng lục quân, không quân và hải quân của Ba Lan, những lực lượng vẫn đang được tăng cường trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine.

Vị thủ tướng nhấn mạnh rằng việc đảm bảo an ninh Biển Baltic vẫn là yếu tố trọng tâm trong chiến lược của Ba Lan.

Một số đồng minh khác của Mỹ, bao gồm Đức, Tây Ban Nha và Ý, cho biết họ không có kế hoạch ngay lập tức gửi tàu đến giúp mở lại eo biển Hormuz.