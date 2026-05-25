Khi công an "bắt trend" để tuyên truyền pháp luật 25/05/2026 05:15

(PLO)- Các trang thông tin điện tử của lực lượng công an đang chuyển mình mạnh mẽ với cách truyền tải hài hước, trẻ trung và giàu tương tác, góp phần cảnh báo tội phạm và đưa pháp luật đến gần dân hơn.

Hiện nay, các trang thông tin điện tử (fanpage) của lực lượng công an, từ Bộ Công an đến công an các địa phương, là kênh thông tin gần gũi và hữu ích với người dân.

Góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần dân

Các fanpage của lực lượng công an với các nội dung như hướng dẫn thủ tục hành chính, cảnh báo an ninh, cập nhật thủ đoạn lừa đảo... không chỉ cung cấp thông tin nhanh chóng, mà còn góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với giới trẻ - nhóm dành phần lớn thời gian trên mạng xã hội.

Các fanpage sử dụng ngôn ngữ trẻ trung, dễ tiếp cận để tương tác với người dùng. Cách truyền tải mới mẻ giúp nhiều fanpage công an thu hút hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu lượt theo dõi.

Mới đây, fanpage Công an xã Mỹ Sơn (tỉnh Khánh Hòa) thu hút sự chú ý khi đăng tải một bức ảnh chụp lại danh bạ lưu các số điện thoại của công an kèm dòng trạng thái: “Cách một bà cô lưu số các đồng chí của ad... Trộm vía không có số nào của chú công an bên Cam ._.”.

Bài viết sử dụng lối diễn đạt hài hước, gần gũi với giới trẻ nhưng vẫn lồng ghép thông điệp cảnh giác trước tình trạng giả danh công an nước ngoài để lừa đảo. Cách truyền tải nhẹ nhàng, bắt trend giúp nội dung nhanh chóng thu hút tương tác và được nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ.

Ảnh chụp màn hình một số bài viết theo trend, gần gũi, sử dụng ngôn ngữ Gen Z... của lực lượng công an.

Tư duy truyền thông công vụ hiện đại

Hay thời gian gần đây, fanpage “Phòng chống ma túy Công an TP.HCM” là một ví dụ điển hình cho cách lực lượng công an đang chủ động bước vào không gian mạng bằng ngôn ngữ của giới trẻ.

“Ủa? Mắc mớ gì buồn là phải chơi ma túy? Rồi bị bắt đi ‘tò’ còn buồn hơn gấp trăm lần á!” - bài đăng này của fanpage Phòng chống ma túy Công an TP.HCM đã “gây bão” mạng xã hội đầu tháng 10-2025, đạt hơn 40 triệu lượt xem và 7,1 triệu lượt tương tác chỉ trong vài ngày. Đây là con số mà ngay cả nhiều người có ảnh hưởng trên mạng xã hội hay thương hiệu lớn cũng khó đạt được.

Nhưng đằng sau những câu chữ vui nhộn ấy là cả một cách làm mới, là tư duy truyền thông công vụ hiện đại, dám thay đổi để gần dân hơn.

Fanpage “Phòng chống ma túy Công an TP.HCM” được Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) thành lập và đưa vào hoạt động từ năm 2023.

Thời điểm ấy, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trong khi đó, giới trẻ là nhóm dễ bị lôi kéo nhất lại dành phần lớn thời gian trên mạng xã hội.

“Tuyên truyền pháp luật phải đổi mới để gần dân hơn. Facebook được chọn làm kênh tuyên truyền chính vì nền tảng này có hơn 70 triệu người dùng tại Việt Nam, phần lớn là người trẻ. Với khả năng lan tỏa nhanh, hình thức thể hiện phong phú như bài viết, ảnh, clip, livestream, Facebook giúp việc tuyên truyền trở nên trực quan, sinh động và dễ chia sẻ hơn” - đại diện admin fangape này cho biết.

Fanpage ra đời với mục tiêu vừa phổ biến kiến thức pháp luật, vừa nâng cao ý thức phòng ngừa trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Quan trọng hơn, đây còn là “cầu nối hai chiều” giữa người dân và lực lượng công an, nơi người dân có thể tương tác, gửi thông tin tố giác tội phạm nhanh chóng và tin cậy.

Đúng pháp luật - đúng định hướng - đúng cảm xúc người xem

Không phải ngẫu nhiên mà mỗi bài đăng của fanpage đều vừa dí dỏm vừa chuẩn chỉnh. Đằng sau đó là một đội ngũ tổ chức chặt chẽ, gồm lãnh đạo Phòng PC04, chỉ huy Đội Tham mưu - Tổng hợp, cán bộ đoàn thể và các cán bộ phụ trách truyền thông, kỹ thuật.

Mỗi nội dung được biên tập, duyệt nhiều lớp để bảo đảm “ba yếu tố vàng”: đúng pháp luật - đúng định hướng - đúng cảm xúc người xem, nhưng vẫn sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ, với những dòng trạng thái vừa hài hước, vừa gây ấn tượng và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Dưới một bài viết, nghệ sĩ Diệp Lâm Anh đã để lại bình luận và được admin trả lời dí dỏm (mơn chị Cún - mơn là cảm ơn - Cún là biệt danh của Diệp Lâm Anh). Bên cạnh đó fanpage Công an xã Trần Phán (tỉnh Cà Mau) cũng để lại bình luận nhận được nhiều tương tác của người dân.

Theo đại diện PC04, đây là chủ trương có định hướng ngay từ đầu. Ban Giám đốc Công an TP.HCM xác định: tuyên truyền pháp luật muốn hiệu quả phải phù hợp tâm lý, thị hiếu giới trẻ. Vì vậy, fanpage được giao quyền chủ động sáng tạo, sử dụng ngôn ngữ trẻ trung, hình ảnh gần gũi, dùng các công cụ như meme, hashtag, video ngắn, minigame… để truyền tải thông điệp.

Nhưng fanpage hoạt động phải tuân theo 3 nguyên tắc “dễ tiếp cận nhưng không dễ dãi”; “Nghiêm túc trong mục tiêu - linh hoạt trong phương pháp”; Và “có kiểm duyệt, có trách nhiệm.” Điều này giúp fanpage tạo nên bản sắc riêng: vừa đáng tin, vừa gần gũi, vừa truyền cảm hứng.

Hình ảnh cán bộ công an thông minh, dí dỏm và thân thiện, gần gũi Không chỉ dừng ở lượt like hay share, hiệu quả tuyên truyền của fanpage được đo bằng niềm tin và hành động của người dân. Tính đến giữa tháng 10-2025, các bài đăng của fanpage đạt hơn 80 triệu lượt xem, hàng triệu lượt tương tác. Đáng chú ý, người dân ngày càng chủ động gửi tin tố giác tội phạm qua hộp thư riêng. Theo thống kê của PC04, chỉ trong thời gian ngắn, admin đã nhận được 6 tin báo có giá trị, giúp khởi tố 5 vụ án, xử lý 23 đối tượng. “Chúng tôi cố gắng trả lời gần như mọi bình luận. Cách trả lời luôn dí dỏm nhưng đúng mực. Người dân thấy ở bên kia màn hình là những cán bộ công an thân thiện, gần gũi, chứ không phải những cỗ máy khô cứng” - đại diện admin chia sẻ.

Sự ủng hộ từ cấp trên và niềm tin từ cộng đồng

Theo đại diện PC04, điều quan trọng nhất là giữ vững tính chính xác, chuẩn mực nhưng vẫn gần gũi, dễ hiểu. Việc sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ ban đầu từng khiến một số người e ngại. Nhưng khi hiệu quả lan tỏa thể hiện rõ, cách làm mới này nhanh chóng nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của lãnh đạo.

Thỉnh thoảng, fanpage gặp bình luận nhạy cảm hoặc phản ứng trái chiều, nhưng cách xử lý luôn mềm dẻo: “Ẩn, gỡ hoặc phản hồi đúng mực, tuyệt đối không tranh luận cảm tính.”

“Hiểu đúng - Sống đẹp - Nói không với ma túy” - Đó là thông điệp mà fanpage muốn gửi tới giới trẻ TP.HCM và cả nước. Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe mà còn tước đi tương lai, gây tổn hại cho gia đình và xã hội.

“Chúng tôi mong mỗi bạn trẻ hãy chủ động tìm hiểu kiến thức, dám nói không với ma túy và sẵn sàng hợp tác với lực lượng công an trong việc cung cấp thông tin, tố giác tội phạm” - đại diện admin nói.