Xe tải lật chắn ngang cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, kẹt xe kéo dài 15/06/2026 11:58

(PLO)- Xe tải chở trái cây lật chắn hết cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và các phương tiện tạm thời rời cao tốc tại nút giao Phan Thiết ra Quốc lộ 1.

Đến trưa nay 15-6, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) đang tiếp tục phối hợp với đơn vị quản lý cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý vụ xe tải lật chắn ngang mặt đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ clip.

Do xe tải lật nằm chắn hết đoạn đường, lực lượng CSGT đã hướng dẫn các phương tiện tạm thời lưu thông theo hướng Nam - Bắc rời cao tốc tại nút giao Phan Thiết, di chuyển ra Quốc lộ 1.

Trước đó vào sáng cùng ngày, trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn Km212 qua xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, xảy ra vụ lật xe tải khiến giao thông theo hướng Đồng Nai đi Khánh Hòa bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự cố, xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Bình Dương (nay là TP.HCM) 61H chở trái cây lưu thông trên cao tốc theo hướng Nam - Bắc. Khi đến vị trí cách nút giao Quốc lộ 28 khoảng 2km, phương tiện gặp nạn tự lật, nghi do nổ lốp.

Tại hiện trường, xe tải lật nghiêng, chắn ngang mặt đường cao tốc. Phần thùng xe bị hư hỏng, nhiều trái cây trên xe như cam, quýt đổ tràn xuống mặt đường. Sự cố khiến các phương tiện lưu thông cùng chiều phía sau không thể di chuyển, tạo ùn tắc nối dài trên cao tốc.

Công tác khắc phục hiện trường, thu dọn hàng hóa và điều xe cẩu đến đưa phương tiện gặp nạn ra khỏi hiện trường đang được triển khai.