Vì sao Lâm Đồng giữ hàng trăm nhân sự làm việc tại trụ sở UBND 2 tỉnh cũ? 14/06/2026 18:13

(PLO)- Sở Nội vụ đề xuất giữ lại hơn 200 nhân sự làm việc tại trụ sở UBND 2 tỉnh cũ và cũng bác đề xuất bố trí nhân sự của nhiều sở, ngành.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo kết quả rà soát, phương án bố trí công chức, viên chức làm việc tại trụ sở UBND tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận (cũ).

Theo đó, qua tổng hợp báo cáo của các đơn vị, tổng số công chức, viên chức đề xuất bố trí làm việc tại khu vực Đắk Nông là 135 người (66 công chức và 69 viên chức), Bình Thuận 223 người (81 công chức và 142 viên chức).

Trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận cũ. Ảnh PHƯƠNG NAM

Cụ thể, Thanh tra tỉnh (61 người): Đề xuất bố trí 28 người tại Đắk Nông và 33 người tại Bình Thuận. Đây là đơn vị có khối lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh tại địa bàn cũ rất lớn (khu vực Bình Thuận đã xử lý 149 vụ việc, khu vực Đắk Nông 56 vụ việc). Việc duy trì các Phòng Thanh tra tại cơ sở là yếu tố then chốt để giải quyết dứt điểm các vụ việc nhạy cảm ngay tại hiện trường, hạn chế khiếu kiện vượt cấp và giảm chi phí đi lại cho người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (143 người): Đề xuất bố trí 47 người tại Đắk Nông và 96 người tại Bình Thuận. Các nhiệm vụ như kiểm dịch động vật (tại hơn 90 trang trại lớn), tuần tra bảo vệ rừng, chống cháy rừng và giám sát mã số vùng trồng xuất khẩu bắt buộc nhân sự phải có mặt thường trực tại địa bàn mới có thể xử lý kịp thời. Ngoài ra, mảng đăng ký đất đai (39 người tại Bình Thuận) là bộ phận trực tiếp giải quyết Thủ tục hành chính thiết yếu cho người dân hàng ngày.

Văn phòng UBND tỉnh (19 người): Đề xuất bố trí 11 người tại Đắk Nông và 8 người tại Bình Thuận. Phương án bố trí tập trung tại Ban Tiếp công dân và Trung tâm Phục vụ hành chính công của trụ sở cũ.

Đối với Sở Xây dựng đề xuất bố trí 22 người, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đề xuất bố trí 16 người, Sở Tài chính đề xuất bố trí 4 người, Sở Dân tộc và Tôn giáo đề xuất bố trí 2 người, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất bố trí 55 người, Sở Tư pháp đề xuất bố trí 36 người.

Sở Nội vụ nhận thấy việc bố trí công chức, viên chức làm việc tại trụ sở cũ của các đơn vị này là chưa thật sự cần thiết và chưa phù hợp với định hướng tinh gọn, quản lý tập trung hiện nay.

Trụ sở UBND tỉnh Đắk Nông cũ.

Các nhiệm vụ như đăng ký kinh doanh, thẩm định dự án hay quản lý tôn giáo… hiện nay đã được thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc điều động cán bộ đi thực tế định kỳ, tần suất giải quyết công việc không thường xuyên, liên tục, không nhất thiết phải trực tại trụ sở cũ.

Từ đó Sở Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương giao số lượng công chức, viên chức bố trí trụ sở cũ đối với Thanh tra tỉnh: 61 công chức (Đắk Nông 28 công chức và Bình Thuận 33 công chức).

Văn phòng UBND tỉnh: 11 công chức và 8 viên chức (Đắk Nông 5 công chức, 6 viên chức; Bình Thuận 6 công chức, 2 viên chức).

Sở Nông nghiệp và Môi trường: 41 công chức và 102 viên chức (Đắk Nông 20 công chức, 27 viên chức; Bình Thuận 21 công chức và 75 viên chức).

Sở Nội vụ yêu cầu các đơn vị chịu trách nhiệm bố trí đúng nhân sự, bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ, không để tình trạng công chức, viên chức được bố trí tại trụ sở cũ nhưng không có việc làm.

Đối với các sở, ban, ngành còn lại khẩn trương bố trí, sắp xếp công chức, viên chức về làm việc tập trung tại trụ sở chính của tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời thực hiện bàn giao trụ sở, tài sản cho cơ quan có thẩm quyền quản lý theo quy định. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, bố trí, sửa chữa, sắp xếp nơi làm việc, bảo đảm hoàn thành việc bố trí công chức, viên chức làm việc tập trung tại 2 trụ sở UBND tỉnh cũ trước ngày 31-7-2026.