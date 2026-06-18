Chủ tịch Quốc hội: Phụ nữ đã ghi dấu ấn trên hầu hết lĩnh vực 18/06/2026 12:28

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh phụ nữ không chỉ là lực lượng tham gia mà phải thực sự trở thành chủ thể quan trọng kiến tạo tương lai, phát triển đất nước.

Sáng 18-6, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội với chủ đề "Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển".

Khẳng định vai trò quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc lại truyền thống yêu nước, đức hi sinh, sự kiên trung, nhân hậu và khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam qua các thế hệ.

Phụ nữ đã ghi dấu ấn trên hầu hết lĩnh vực, từ lãnh đạo, quản lý, khoa học, giáo dục, y tế, nghệ thuật, thể thao đến sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và kinh doanh. Tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và cấp ủy đều tăng, đạt mức cao hơn trung bình khu vực và thế giới.

Các đại biểu đã đóng góp tích cực vào công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quốc gia và chủ động tham gia diễn đàn quốc tế, hiện thực hóa các cam kết về mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Trong gia đình, phụ nữ tiếp tục phát huy thiên chức, xây dựng môi trường sống văn minh, bình đẳng và tiến bộ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đánh giá về nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận nỗ lực của các cấp Hội trong bối cảnh nhiều thách thức. Tổ chức Hội đã đồng hành cùng hệ thống chính trị thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phòng chống tham nhũng.

Các phong trào như xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, cùng các đề án mẹ đỡ đầu, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, hỗ trợ khởi nghiệp đã mang lại hiệu quả thực tiễn, góp phần xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo.

Hệ thống Hội cũng hoàn thành việc sắp xếp bộ máy theo mô hình chính quyền hai cấp; thích ứng nhanh với mô hình hoạt động mới, đảm bảo hoạt động của hệ thống Hội được thông suốt.

Bên cạnh thành tựu, Chủ tịch Quốc hội thẳng thắn chỉ ra các điểm nghẽn đại hội cần tập trung thảo luận. Trong đó có chất lượng hoạt động cơ sở chưa cao, phương thức tập hợp hội viên tại khu công nghiệp chưa bắt kịp thực tiễn, công tác phòng ngừa bạo lực với phụ nữ và trẻ em có lúc chưa kịp thời.

Ngoài ra, năng lực chuyển đổi số của một bộ phận cán bộ còn hạn chế, tỉ lệ nữ lãnh đạo chưa tương xứng với tiềm năng và khoảng cách phát triển giữa các vùng miền còn lớn.

Xây dựng thế hệ phụ nữ trẻ Việt Nam có bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phụ nữ phải trở thành chủ thể kiến tạo đất nước.

Tán thành với 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm của đại hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đổi mới mạnh mẽ để đưa Nghị quyết của Đảng và Mặt trận Tổ quốc vào cuộc sống. Hội cần nâng cao kỹ năng số, ngoại ngữ, nghề nghiệp cho hội viên, ưu tiên phụ nữ nông thôn, dân tộc thiểu số và nhóm yếu thế.

Đồng thời, tổ chức Hội phải hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình tiến bộ, bảo vệ sức khỏe và an toàn trên không gian mạng, lấy sự hài lòng và chất lượng sống của phụ nữ, trẻ em làm thước đo hiệu quả.

Các cấp Hội cần sát sao thực tiễn, chủ động giám sát, phản biện chính sách, trở thành điểm tựa bình yên để không phụ nữ nào bị bạo lực, xâm hại hay bỏ rơi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan triển lãm. Ảnh: TTXVN

Đối với thế hệ trẻ, Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo phát triển cộng đồng học tập, đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số, xây dựng mạng lưới khởi nghiệp và tạo không gian cho nữ giới tham gia các lĩnh vực khoa học, công nghệ. Tổ chức Hội cần tinh gọn bộ máy, tránh hành chính hóa và tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Chủ tịch Quốc hội cũng truyền đạt thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, yêu cầu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hành động quyết liệt, xứng đáng là cầu nối bền chặt giữa Đảng với nhân dân và là địa chỉ tin cậy của phụ nữ.

Khẳng định công tác phụ nữ là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy, chính quyền phối hợp tạo điều kiện cho Hội hoạt động, đồng thời kỳ vọng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ dẫn dắt phong trào phụ nữ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước, xứng đáng với 8 chữ vàng Bác Hồ trao tặng: Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang.