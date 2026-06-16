TP.HCM lấy ý kiến người dân về việc 29 xã lên phường 16/06/2026 17:14

(PLO)- Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng hình thức phát phiếu trực tiếp đến từng nhà và phải hoàn thành trước ngày 18-6, nếu tỉ lệ đồng ý không đạt trên 50% sẽ phải tổ chức lấy ý kiến lần hai.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn.

Theo đó, TP.HCM sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với toàn bộ hộ gia đình trên địa bàn các xã thực hiện thành lập đơn vị hành chính đô thị (thành lập phường trên cơ sở nguyên trạng xã).

Thời gian lấy ý kiến nhân dân được thực hiện trước ngày 18-6.

Người dân sẽ được lấy ý kiến về việc đưa xã lên phường

Kế hoạch nêu rõ UBND xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân bằng hình thức phát phiếu lấy ý kiến hộ gia đình. Việc lấy ý kiến nhân dân được tổ chức theo từng ấp, thôn hoặc tổ chức liên ấp, thôn tùy theo điều kiện của địa phương.

Mỗi hộ gia đình được phát một phiếu lấy ý kiến. Tổ phát phiếu có nhiệm vụ gửi phiếu lấy ý kiến trực tiếp đến từng hộ gia đình, tổ chức thu phiếu theo đúng thời hạn đã được xác định và tổng hợp đầy đủ, khách quan kết quả lấy phiếu ý kiến.

Nếu đạt từ 50% trở lên tổng số hộ gia đình trên địa bàn tán thành thì cơ quan xây dựng tiếp tục hoàn thiện đề án và gửi HĐND xã để xem xét, cho ý kiến.

Nếu không đạt từ 50% trở lên tổng số hộ gia đình trên địa bàn tán thành thì UBND xã tổ chức lại việc lấy ý kiến lần hai. Nếu vẫn không đạt thì báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.

Theo UBND TP.HCM, việc phát phiếu lấy ý kiến nhân dân được thực hiện một cách khoa học, chặt chẽ. Khi đến hộ gia đình hoặc nơi cư trú, tổ phát phiếu gửi trực tiếp phiếu lấy ý kiến đại diện hộ gia đình ký nhận (hoặc điểm chỉ nếu không biết chữ) vào danh sách hộ gia đình.

Sau khi nhận phiếu, đại diện hộ gia đình nghiên cứu xem xét cho ý kiến vào ô đồng ý hoặc không đồng ý vào mỗi mục trên phiếu; hoặc có ý kiến khác vào phần “ý kiến khác…”, sau đó ký tên (hoặc điểm chỉ nếu không biết chữ) trên phiếu.

UBND các xã tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn gửi đến HĐND cùng cấp và UBND TP.HCM (thông qua Sở Nội vụ). Thời gian hoàn thành trước ngày 20-6.

Sau khi có kết quả lấy ý kiến nhân dân, UBND các xã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xã thông qua và trình HĐND xã tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, cho ý kiến việc thành lập đơn vị hành chính đô thị. Thời gian hoàn thành trước ngày 22-6.

UBND các xã tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ liên quan đến Đề án và gửi về UBND TP (thông qua Sở Nội vụ), trước ngày 26-6.