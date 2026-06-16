Thiếu tướng Trương Minh Đương: Công an cấp xã là điểm tựa an ninh từ cơ sở 16/06/2026 13:58

(PLO)- Sau một năm triển khai mô hình công an địa phương 2 cấp, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đồng thời tiếp tục tăng cường lực lượng cho công an cấp xã.

Ngày 16-6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị sơ kết một năm triển khai mô hình Công an địa phương 2 cấp và đối thoại trực tuyến giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh với lực lượng Công an cấp xã trong toàn tỉnh.

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã dự và chủ trì hội nghị.

Ông Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng dự và phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VT

Theo báo cáo, từ ngày 1-3-2025, Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai mô hình Công an địa phương 2 cấp, giải thể 30 Công an cấp huyện và tiếp nhận thêm 5 nhóm nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các sở, ngành.

Sau sáp nhập, bộ máy được tinh gọn từ 78 phòng xuống còn 28 phòng, từ 368 đội xuống còn 167 đội; số Công an cấp xã giảm từ 329 xuống còn 124 đơn vị.

Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết một năm triển khai mô hình Công an địa phương 2 cấp. Ảnh: VT

Cùng với việc kiện toàn tổ chức, Công an tỉnh đã tăng cường biên chế cho Công an cấp xã và lực lượng trực tiếp chiến đấu; triển khai mô hình “Tôi làm Công an xã”, phong trào “Bình dân học vụ số” với gần 600 cán bộ, chiến sĩ được tăng cường về cơ sở.

Công an tỉnh cũng tiếp nhận và vận hành hiệu quả các nhiệm vụ mới như quản lý lý lịch tư pháp, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, quản lý cơ sở cai nghiện ma túy, an ninh hàng không và an toàn thông tin mạng.

Theo đánh giá tại hội nghị, sau một năm triển khai, mô hình Công an địa phương 2 cấp đã giúp phân định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa Công an cấp tỉnh và cấp xã, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thiếu tướng Trương Minh Đương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VT

Thiếu tướng Trương Minh Đương cho biết trong quá trình triển khai mô hình mới, toàn lực lượng Công an tỉnh đã khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.