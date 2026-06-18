Thủ tướng Chính phủ gặp cộng đồng người Việt tại Nga 18/06/2026 07:55

Ngày 17-6, tại thành phố Kazan, Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Nga rất vui mừng và phấn khởi trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN.

Đại sứ cho biết thời gian qua, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam-Liên bang Nga đã có bước phát triển mới mạnh mẽ với sự tin cậy chính trị ngày càng cao, hợp tác ngày càng toàn diện và hiệu quả hơn, giao lưu nhân dân ngày càng sôi động và thân thiết hơn.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga luôn đồng hành cùng đất nước



Bày tỏ xúc động và vui mừng được gặp gỡ đông đảo bà con người Việt Nam tại Nga, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào trong nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi tới bà con lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thủ tướng cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên tới Nga và cũng là lần đầu tiên ông gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trên cương vị Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết lãnh đạo Đảng, Nhà nước cảm nhận rất rõ và hết sức chia sẻ với tác động sâu sắc từ những biến động của tình hình quốc tế tới đời sống bà con; thường xuyên chỉ đạo các cơ quan đại diện hết sức quan tâm công tác bảo hộ công dân, giúp đỡ bà con những lúc khó khăn.

Trước khó khăn, thách thức mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao bà con nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đùm bọc, giúp đỡ nhau; càng trong lúc khó khăn thì những truyền thống, đức tính tốt đẹp của người Việt Nam lại càng được phát huy.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, Liên bang Nga là một trong những địa bàn có cộng đồng người Việt Nam đông đảo và có bề dày lịch sử.

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển của quan hệ Việt-Nga, cộng đồng người Việt Nam tại Nga luôn đồng hành cùng đất nước, đóng góp tích cực vào việc vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò và hoạt động rất hiệu quả của Liên hiệp Các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga cùng các hội doanh nghiệp, hội đồng hương, hội nghề nghiệp và các tổ chức cộng đồng trong việc tập hợp, đoàn kết bà con, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về quê hương đất nước.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng vì hoạt động kinh doanh của bà con tại Nga cũng chuyển hướng tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, bền vững hơn. Trong khi ở trong nước, chúng ta đang tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh, tăng trưởng nhanh, bền vững.

Mặc dù tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều khó khăn, thách thức, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam vẫn đạt những thành tựu, kết quả tích cực và những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con người Việt tại Liên bang Nga.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Nga tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần sáng tạo, năng động. Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng cho biết thời gian tới, chúng ta đã xác định phát triển đất nước mạnh mẽ hơn nữa với mục tiêu rất cao, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số trong nhiều năm liên tục; đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để thực hiện mục tiêu này, Đảng, Nhà nước đã đề ra và triển khai đồng bộ các giải pháp với quyết tâm, nỗ lực cao nhất, với cách làm mới, từ cấp cao nhất tới cấp địa phương, cơ sở, trên nền tảng bảo đảm vững chắc ổn định kinh tế vĩ mô, không vì tăng trưởng cao mà để ảnh hưởng tới ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế.

Chia sẻ về những nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng cho biết trước hết cần tập trung xây dựng cơ chế, chính sách thông thoáng, minh bạch, tiệm cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế để tiếp cận và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước, trong đó có nguồn lực bà con kiều bào từ khắp nơi trên thế giới.

Cùng với đó, đổi mới mô hình phát triển, chuyển từ trạng thái thâm dụng vốn và lao động sang phát triển dựa trên động lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đây là yêu cầu bắt buộc nếu chúng ta muốn có một nền kinh tế năng động, độc lập, tự chủ, năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh cao.

Đồng thời, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên và đặc biệt quan tâm bà con kiều bào ở nước ngoài.

Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh những mục tiêu đặt ra là rất thách thức và để đạt được, phải chung sức, đồng lòng, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có sự đóng góp của bà con tại Nga và 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài.

Người đứng đầu Chính phủ nhắc lại việc trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nga và dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 5-2025), Lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước đã đạt được nhận thức chung và quyết tâm nâng tầm toàn diện hợp tác song phương cùng có lợi trên mọi lĩnh vực, phù hợp với những yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới.

Mỗi người Việt Nam ở nước ngoài phải là một đại sứ của dân tộc Việt Nam

Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Nga tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần sáng tạo, năng động và những lợi thế đặc biệt mà bà con đang có để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước; các doanh nhân Việt Nam tại Nga tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Trở thành cầu nối đưa hàng hóa Việt Nam vào thị trường Nga và Liên minh Kinh tế Á-Âu; đồng thời đưa các sản phẩm, công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến từ Nga về Việt Nam; tăng cường kết nối với các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong nước; tích cực tham gia các chương trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Thủ tướng cũng mong thế hệ trẻ người Việt Nam tại Nga tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, hòa nhập với sở tại, gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt Nam, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và trở thành những công dân toàn cầu mang trong mình bản sắc Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá, quan hệ hữu nghị, truyền thống Việt Nam-Nga được các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước vun đắp, ngày càng phát triển tốt đẹp và đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác mới, trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, quốc phòng-an ninh, giáo dục và đào tạo…

Thủ tướng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học-công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga.

Nhấn mạnh mỗi người Việt Nam ở nước ngoài phải là một đại sứ của dân tộc Việt Nam, Thủ tướng mong bà con tiếp tục đoàn kết, chấp hành tốt luật pháp sở tại, xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt Nam văn minh, nghĩa tình, thành công và hội nhập; đồng thời luôn hướng về quê hương bằng những hành động thiết thực, cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn nhất quán chủ trương coi người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, ổn định cuộc sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời tham gia ngày càng sâu rộng vào công cuộc phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương những nỗ lực của Đại sứ và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các Tổng lãnh sự quán trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với Nga và các nước kiêm nhiệm, tổ chức thành công nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp cũng như trong việc bảo hộ công dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với du học sinh và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam và kiều bào, đặc biệt là đẩy mạnh hơn nữa hoạt động dạy và học tiếng Việt; phát huy hơn nữa bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm, đóng góp hiệu quả vào quan hệ giữa Việt Nam với các nước sở tại, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng cũng đề nghị Đại sứ quán, các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị.

Thủ tướng nhấn mạnh, các cơ quan đại diện phải thực sự trở thành mái nhà chung, là điểm tựa và địa chỉ tin cậy cho bà con trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong những thời khắc khó khăn.

Theo chương trình chuyến công tác, tối cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự tiệc chiêu đãi các Trưởng đoàn dự Hội nghị cấp cao Nga - ASEAN do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì và tham dự một số hoạt động song phương.