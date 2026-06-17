Định hướng chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khi tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo 17/06/2026 18:49

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc tổng kết quá khứ là để xác lập tầm nhìn, động lực và định hướng chiến lược lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tới.

Chiều 17-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NHÂN DÂN

Phải bám chắc sự thật lịch sử, tôn trọng lịch sử, xuất phát từ lịch sử

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở bảy nội dung quan trọng.

Theo đó, việc tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam là một công việc có ý nghĩa đặc biệt hệ trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tổng kết phải bám chắc sự thật lịch sử, tôn trọng lịch sử, xuất phát từ lịch sử nhưng không dừng lại ở việc kể lại lịch sử, không phải là liệt kê sự kiện theo lối biên niên sử.

Tổng kết lần này phải tạo ra được giá trị mới, đóng góp mới, nhận thức mới so với các lần tổng kết trước. Phải trả lời được câu hỏi, sau tổng kết này, sự phát triển về nhận thức lý luận của Đảng ta qua 100 năm sâu sắc hơn ở điểm nào, con đường phát triển của đất nước sáng rõ hơn ở điểm nào. Bài học kinh nghiệm nào được khái quát ở tầm cao hơn; vấn đề lý luận nào được bổ sung, phát triển sáng tạo; tầm nhìn và định hướng chiến lược nào cho 100 năm tới được xác lập có căn cứ, có sức thuyết phục.

Nội dung thứ hai, phải làm rõ mối quan hệ giữa tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam với tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

“Đây là hai nội dung lớn, có mối quan hệ rất chặt chẽ nhưng không đồng nhất, cũng không thể tách rời” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh và yêu cầu xác định rõ phương thức kết hợp hai nội dung. Không làm rời rạc, song song một cách cơ học; cũng không hòa lẫn làm mờ trọng tâm cốt lõi của từng báo cáo.

Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh phải được đặt trong dòng chảy 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đồng thời tập trung đánh giá việc thực hiện mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã được nêu trong Cương lĩnh.

Đồng thời, phải làm rõ những nội dung Cương lĩnh đã được thực tiễn chứng minh là đúng đắn, những nội dung cần tiếp tục bổ sung, phát triển và những vấn đề mới mà lý luận phải đi trước, vượt trước, dẫn đường.

Nội dung thứ ba, tổng kết phải nhấn mạnh được những thành tựu vĩ đại qua 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đó là thành tựu về đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiến hành công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế... Phải làm rõ giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại, giá trị lý luận và giá trị thực tiễn của những thành tựu đó; làm rõ tầm vóc lịch sử của những thành tựu đã thay đổi vận mệnh dân tộc, thay đổi vị thế đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân.

Đồng thời, tổng kết phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, những vấn đề chưa thành công, những bài học, những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: NHÂN DÂN

Trả lời được Việt Nam muốn trở thành quốc gia phát triển như thế nào?

Tiếp theo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải làm rõ những vấn đề cốt lõi, xuyên suốt trong 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Cụ thể, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua những bước ngoặt lịch sử; về lựa chọn và kiên định con đường phát triển; về phát huy sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng…

“Phải trả lời được vì sao Đảng ta có thể lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong những điều kiện hết sức khó khăn, phức tạp” – ông lưu ý.

Thứ năm, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cần đặc biệt coi trọng xác định tầm nhìn và định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tới. Theo ông, đây là nội dung rất khó. Tổng kết quá khứ đã khó nhưng dự báo, định hướng tương lai còn khó hơn nhiều.

Tương lai luôn chứa đựng những yếu tố bất định; thế giới biến đổi rất nhanh; khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế dữ liệu, kinh tế xanh… không ngừng tạo ra những thay đổi sâu sắc… Vì vậy, xác định tầm nhìn và định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tới phải có cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, cơ sở khoa học, phương pháp dự báo và tư duy chiến lược dài hạn.

Tầm nhìn 100 năm tới phải trả lời được những câu hỏi lớn: Việt Nam muốn trở thành một quốc gia phát triển như thế nào trong thế kỷ tới; những nền tảng nào phải giữ vững; những động lực phát triển mới là gì; những đột phá nào phải vạch ra; những nguy cơ nào phải đối mặt; những giá trị nào phải được bảo vệ và phát huy…

Các đại biểu tham dự tại buổi làm việc. Ảnh: NHÂN DÂN

Không nóng vội, giản đơn, chủ quan trong kết luận

Liên quan công tác thực hiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhấn mạnh công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, thời gian đi rất nhanh, vì vậy các nhóm tổng kết phải triển khai ngay, không chờ đợi nhau.

Ông yêu cầu từng nhóm phải chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ sản phẩm, rõ thời hạn, rõ người chịu trách nhiệm, rõ cơ chế phối hợp, rõ điểm đến của từng giai đoạn. Cần thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh cách làm, bảo đảm các sản phẩm trung gian có chất lượng, để khi xây dựng báo cáo tổng hợp không bị động, không dồn việc vào cuối kỳ.

Lãnh đạo Đảng cũng yêu cầu phải đặc biệt coi trọng vấn đề tư liệu, dữ liệu, nhân chứng lịch sử và các nguồn thông tin có giá trị. Cần phát huy, sử dụng tốt các kho tư liệu, dữ liệu lịch sử, các công trình nghiên cứu đã có, các tài liệu lưu trữ trong nước và quốc tế, các kết quả tổng kết chuyên đề, tổng kết ngành, lĩnh vực, địa phương. Đối với những tài liệu có điều kiện, cần nghiên cứu cơ chế khai thác, giải mật, sử dụng phù hợp, đúng quy định, phục vụ công tác tổng kết.

Có những vấn đề lịch sử đã rõ thì phải khẳng định dứt khoát. Có những vấn đề còn ý kiến khác nhau thì phải nghiên cứu, phân tích thấu đáo. Những vấn đề cần kết luận thì phải chuẩn bị căn cứ thật chắc để kết luận. “Không né tránh những vấn đề khó nhưng cũng không nóng vội, giản đơn, chủ quan trong kết luận” – theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Tổ Biên tập và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai ngay các công việc tiếp theo. Trong đó, chuẩn bị kỹ các tài liệu để xin ý kiến Ban Chỉ đạo, Bộ Chính trị trước khi trình Trung ương; nỗ lực cao độ để có một công trình tổng kết thực sự xứng tầm với lịch sử 100 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng và với khát vọng phát triển đất nước trong 100 năm tới.

Mời bạn đọc theo dõi toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm TẠI ĐÂY.