Cử tri TP.HCM mong có giải pháp tránh tái lấn chiếm vỉa hè 16/06/2026 12:08

(PLO)- Cử tri TP.HCM đánh giá cao hiệu quả của chiến dịch lập lại trật tự đô thị, giúp nhiều tuyến đường thông thoáng nhưng cử tri mong có giải pháp duy trì kết quả lâu dài…

Sáng 16-6, tổ đại biểu số 17 HĐND TP.HCM tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 tại phường Chợ Lớn, Chợ Quán. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến với các phường An Đông Bình Tây, Bình Tiên và Bình Phú.

Tổ đại biểu số 17 có ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chợ Lớn; ông Ngô Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM.

Tổ đại biểu số 17 HĐND TP.HCM tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3. Ảnh: THANH THÙY

Tin tưởng vào chiến dịch lập lại trật tự đô thị

Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến tập trung vào các vấn đề dân sinh như trật tự đô thị, an toàn thực phẩm, hàng giả, dự án chậm triển khai và đời sống người dân.

Cử tri Vũ Thị Thúy, phường Chợ Lớn cho rằng tình hình trật tự đô thị thời gian qua đã có chuyển biến tích cực.

Theo cử tri, việc tăng cường nhắc nhở, xử lý của lực lượng chức năng giúp nhiều tuyến đường trở nên thông thoáng hơn. Người đi bộ có thể sử dụng vỉa hè thay vì phải đi dưới lòng đường như trước. Tuy nhiên, TP cần sớm có giải pháp đồng bộ, phù hợp từng địa phương để trật tự đô thị đi vào nền nếp, bảo đảm môi trường sống văn minh và an toàn.

Cử tri Vũ Thị Thúy, phường Chợ Lớn cho rằng tình hình trật tự đô thị thời gian qua đã có chuyển biến tích cực. Ảnh: THANH THÙY

Cùng mối quan tâm, cử tri Vũ Đức Long, phường Chợ Quán nêu tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên đường Hùng Vương đã giảm rõ rệt, việc đi lại thuận tiện hơn trước. Tuy nhiên, cử tri phản ánh tại khu vực công viên Lý Thái Tổ vẫn xuất hiện nhiều điểm bán hàng rong sát mặt đường, tập trung đông người vào buổi tối, gây cản trở giao thông.

Còn cử tri Phạm Văn Phố, phường Bình Tiên đánh giá cao hiệu quả của chiến dịch 45 ngày đêm khi nhiều tuyến đường thông thoáng hơn trước. Dù vậy, TP cần có giải pháp duy trì kết quả lâu dài, tăng trách nhiệm và sự tham gia của người dân để tránh tái lấn chiếm.

Bên cạnh trật tự đô thị, cử tri Dương Ngọc Lan, phường Chợ Lớn cho rằng tình trạng thực phẩm không bảo đảm chất lượng, hàng giả, hàng nhái vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và quyền lợi người dân.

Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh tình trạng giá cả hàng hóa thiết yếu tăng cao, nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp chưa được đáp ứng. Cần quan tâm hơn đến phát triển nhà ở xã hội, đẩy nhanh xử lý các dự án chậm triển khai và tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm công nghệ cao.

Trao đổi với cử tri, ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó chủ tịch UBND phường Chợ Lớn, cho biết sau đợt cao điểm 45 ngày đêm chỉnh trang đô thị, nhiều khu vực trên địa bàn đã có chuyển biến rõ nét. Trong đó, tuyến Hải Thượng Lãn Ông từng là điểm nóng về lấn chiếm vỉa hè nay đã thông thoáng hơn, tạo thuận lợi cho người dân đi lại.

Theo ông Dũng, địa phương đang tiếp tục tập trung xử lý các khu vực quanh cổng bệnh viện, các tuyến Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo và xây dựng giải pháp duy trì kết quả đạt được sau khi chiến dịch kết thúc. Thời gian tới, phường sẽ phối hợp các khu phố, vận động hộ kinh doanh cam kết chấp hành quy định, giữ gìn trật tự đô thị, không để tình trạng lấn chiếm lòng lề đường tái diễn.

Thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng thể hiện trách nhiệm của TP.HCM

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, cho biết sẽ ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của người dân để xem xét, giải quyết và phản hồi xác đáng.

Đối với những nội dung cử tri quan tâm như các dự án chậm triển khai, an toàn thực phẩm, giáo dục, nhà ở xã hội hay công tác phòng chống tham nhũng, ông Lê Quốc Phong thông tin hiện TP.HCM đang tập trung nhiều giải pháp tháo gỡ.

Thời gian qua, TP đã thành lập nhiều tổ công tác để rà soát các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài nhằm sớm đưa vào khai thác, tránh lãng phí nguồn lực và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, cho biết sẽ ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của người dân để xem xét, giải quyết và phản hồi xác đáng. Ảnh: THANH THÙY

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong thông tin thêm năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong quý 1-2026, GRDP của TP tăng 8,27%, cao nhất so với cùng kỳ 5 năm.

Về thu ngân sách, năm 2026 TP.HCM đặt mục tiêu thu ít nhất 1 triệu tỉ đồng. "Đây là con số thể hiện trách nhiệm lớn của một địa phương sau hợp nhất, với quy mô, tiềm năng, thế mạnh và dư địa phát triển hiện có", ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

TP.HCM cũng đã tham mưu và Trung ương đồng ý ban hành nghị quyết 09 cho TP.HCM. Ông Phong cho biết sau Hà Nội, TP.HCM là địa phương thứ hai được Bộ Chính trị ban hành nghị quyết riêng liên quan đến cơ chế, tạo điều kiện để thành phố phân cấp, phân quyền triệt để, toàn diện.

Dự kiến tháng 6-2026, TP sẽ hoàn thành các nhóm nội dung trong dự thảo luật, sau đó trình Chính phủ cho ý kiến, trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp gần nhất.

Riêng với nhóm ý kiến liên quan đến quản lý đô thị, cảnh quan và trật tự đô thị, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM cho biết đây là vấn đề được nhiều cử tri đặc biệt quan tâm trong bối cảnh TP tiếp tục phát triển và mở rộng không gian đô thị.

Ông Lê Quốc Phong ghi nhận mong muốn của người dân về việc xây dựng môi trường sống xanh hơn, sạch hơn, văn minh hơn, đồng thời cho biết TP đang cùng các địa phương nghiên cứu nhiều giải pháp phù hợp với đặc điểm từng khu vực. Theo ông, việc giữ gìn trật tự đô thị không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà cần có sự đồng hành của người dân.

Hiện nay, nhiều địa phương đang xây dựng các mô hình vận động người dân cùng tham gia giữ gìn cảnh quan, trật tự đô thị. TP cũng ủng hộ các địa phương chủ động đề xuất những giải pháp phù hợp với thực tiễn, đồng thời sẽ rà soát tổng thể để xây dựng các quy định chung hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng không gian đô thị.

Ông Lê Quốc Phong cũng lưu ý các địa phương cần chủ động xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, không để kéo dài gây bức xúc cho người dân.

"Việc gì trong trách nhiệm của địa phương thì giải quyết sớm cho bà con, kể cả vận động người dân cùng tham gia. Biện pháp phạt là biện pháp cuối cùng, làm sao để người dân cùng tham gia thực hiện", ông Lê Quốc Phong nói.

Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm, siết chặt các khâu cung cấp, phân phối và kiểm tra để hạn chế những vụ việc đáng tiếc.