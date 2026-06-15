Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình 15/06/2026 22:34

Ngày 15-6, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

“Việt Nam hoan nghênh việc Hoa Kỳ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình. Chúng tôi đánh giá cao các nỗ lực thúc đẩy đạt được thoả thuận này.

Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan sớm ký kết và thực hiện đầy đủ thoả thuận, tạo điều kiện cho việc đạt một giải pháp toàn diện, bền vững, mang lại hòa bình, ổn định cho khu vực Trung Đông, trong đó có eo biển Hormuz, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, vì lợi ích của các quốc gia trong khu vực, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm 14-6: "Thỏa thuận với Iran đã hoàn tất. Chúc mừng tất cả".

Vào hôm 15-6, Ban Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết thỏa thuận với Mỹ bao gồm việc đình chỉ ngay lập tức các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận.

Tuyên bố của Ban Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran nêu rõ: “Dựa trên các thỏa thuận đã đạt được, chiến tranh và các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả Liban, sẽ chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn kể từ tối nay; đồng thời, lệnh phong tỏa hải quân chống lại Iran cũng sẽ được chấm dứt ngay lập tức và hoàn toàn”.