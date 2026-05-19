Cao điểm 45 ngày đêm: Kiểm tra hàng loạt tụ điểm nhạy cảm tại TP.HCM 19/05/2026 17:13

(PLO)- Trong cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, Công an TP.HCM đã đồng loạt kiểm tra các quán bar, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn, phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy và các sai phạm về ANTT.

Thực hiện mệnh lệnh của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, từ ngày 14-5 đến rạng sáng 16-5-2026, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra bất ngờ nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện và các tụ điểm nhạy cảm trên địa bàn.

Đây là động thái quyết liệt nhằm thực hiện kế hoạch của Công an TP.HCM về cao điểm làm sạch địa bàn, chuyển hóa các khu vực phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Nhiều khách dương tính với ma túy tại quán bar

Trong ba ngày ra quân, lực lượng chức năng đã tổng kiểm tra 13 vụ việc trọng điểm. Qua đó, Phòng PC06 đã phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và bàn giao xử lý hình sự nhiều sai phạm.

Lực lượng Công an TP.HCM tổ chức hội nghị thực hiện cao điểm 45 ngày đêm. Ảnh: CA

Cụ thể, công an phát hiện bốn vụ liên quan đến hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và buôn bán hàng cấm (shisha); một vụ liên quan đến hoạt động mại dâm; một vụ sử dụng bằng cấp, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và một vụ tàng trữ quân tư trang, thiết bị chuyên dụng của lực lượng vũ trang trái phép.

Đáng chú ý, tại các "thiên đường ăn chơi" hoạt động quá giờ quy định, lực lượng chức năng đã bóc trần nhiều thủ đoạn biến tướng. Rạng sáng 16-5, kiểm tra công ty Phát An và Not A Bar, tổ công tác ghi nhận các cơ sở này vẫn bật nhạc công suất lớn cho hàng trăm khách nhảy múa, sử dụng bóng cười.

Phòng PC06 kiểm tra nhiều cơ sở, địa điểm kinh doanh và phát hiện các vi phạm về ANTT. Ảnh: CA

Qua test nhanh, cảnh sát phát hiện một người tại Phát An và hai người tại Not A Bar (trong đó có một khách nước ngoài và một nhân viên bếp) dương tính với ma túy.

Tại cơ sở New DC vào lúc 0 giờ 20 ngày 16-5, lực lượng công an phát hiện 133 khách và 53 nhân viên đang tụ tập trong tiếng nhạc hỗn loạn. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy có sáu trường hợp dương tính với chất ma túy, gồm bốn người Việt Nam và hai người nước ngoài.

Tại hiện trường, người liên quan thừa nhận hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan công an đã niêm phong, tạm giữ 338 chai rượu ngoại không hóa đơn chứng từ cùng lượng lớn shisha không rõ nguồn gốc.

Công an thu giữ một số tang vật liên quan để phục vụ điều tra, làm rõ. Ảnh: CA

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện hai vụ sử dụng nhân viên bảo vệ không có chứng chỉ nghiệp vụ và bốn vụ vi phạm nghiêm trọng các quy định khác về an toàn ANTT. Tổng cộng, cơ quan công an đã đưa về trụ sở đấu tranh với 10 người có hành vi sử dụng, tàng trữ ma túy và bốn người liên quan đến hành vi mua bán dâm.

Tội phạm ma túy và mại dâm núp bóng các cơ sở lưu trú

Theo Phòng PC06, nhằm né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, các đối tượng tội phạm có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động sang các nhà nghỉ, khách sạn, căn hộ dịch vụ cao cấp. Đồng thời, các đối tượng triệt để lợi dụng công nghệ cao để móc nối, điều hành hoạt động phi pháp.

Điển hình, khi kiểm tra đột xuất phòng 203 nhà nghỉ Thanh Bình 2, lực lượng chức năng bắt quả tang một thiếu niên 18 tuổi đang trong trạng thái "phê" ma túy, thu giữ một bộ dụng cụ tự chế để hút ma túy.

Hiện Phòng PC06 nói riêng, Công an TP.HCM đang trong cao điểm huy động tối đa lực lượng, phương tiện nghiệp vụ để thực hiện mục tiêu làm sạch địa bàn. Ảnh: CA

Tại phòng 301 của cơ sở này, tổ công tác cũng phát hiện thêm người có hành vi tàng trữ dụng cụ sử dụng chất cấm. Chủ cơ sở lưu trú đã bị lập biên bản về hành vi thiếu trách nhiệm quản lý để xảy ra tệ nạn xã hội tại cơ sở.

Cùng thời điểm, lực lượng công an đã triệt phá một đường dây mại dâm công nghệ cao tại khách sạn Quang Đạt. Tại đây, cảnh sát bắt quả tang một phụ nữ thuê phòng dài hạn để bán dâm. Nhóm này sử dụng các tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội như Zalo, Telegram, Facebook để đăng hình ảnh khiêu dâm, lôi kéo khách mua dâm.

Công an các địa phương, xã, Phường cũng đang thực hiện cao điểm làm sạch địa bàn. Ảnh: CA

Công an TP.HCM khẳng định, kết quả đợt ra quân thể hiện tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong việc xử lý vi phạm.