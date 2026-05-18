Vác máy in từ Khánh Hòa ra Đà Nẵng, dừng ở đâu in tiền giả tới đó 18/05/2026 19:00

(PLO)- Lâm mang theo máy in màu, máy tính xách tay rồi chạy xe điện dọc nhiều tỉnh, liên tục thuê nhà nghỉ để in thêm tiền giả mang đi tiêu thụ.

Chiều 18-5, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đang phối hợp các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ, làm tiền giả đối với Cao Đình Lâm (35 tuổi, trú phường Sài Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 17-5, trong quá trình tuần tra trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Sa Huỳnh, tổ công tác của Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp Công an địa phương phát hiện Lâm điều khiển xe điện lưu thông theo hướng Nam - Bắc, chở theo một túi xách màu đen và vali có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Lâm bị bắt giữ cùng tang vật là nhiều tờ tiền giả, máy in, máy tính phục vụ in tiền giả.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong hành lý có 424 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng với tổng trị giá khoảng 2,7 triệu đồng. Ngoài số tiền đã được cắt thành từng tờ, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều bản in hình tiền mệnh giá 5.000 đồng trên giấy A4 chưa cắt rời.

Đáng chú ý, Lâm còn mang theo một máy in màu, máy tính xách tay cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc in tiền giả.

Số lượng lớn tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng được phát hiện trong hành lý của Lâm.

Làm việc với cơ quan chức năng, Lâm khai nhận toàn bộ số tiền trên là tiền giả và các phương tiện, thiết bị mang theo được sử dụng để in tiền giả, thuộc sở hữu cá nhân.

Theo lời khai ban đầu, ngày 4-5, Lâm điều khiển xe máy điện mang theo các thiết bị, dụng cụ in tiền giả di chuyển ra Đà Nẵng. Trên hành trình, Lâm liên tục thuê nhà nghỉ dọc đường để in thêm tiền giả, sau đó dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân hoặc đổi lấy tiền thật tại các quán ăn, tiệm tạp hóa ven đường.

Máy in và máy tính để in tiền giả.

Khi đến địa bàn phường Sa Huỳnh, sau khi sử dụng 10 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng đổi lấy 50.000 đồng tiền thật tại một quán tạp hóa, Lâm bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Theo hồ sơ công an, Cao Đình Lâm từng có tiền án về hành vi liên quan đến tiền giả. Năm 2024, người này bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 3 năm tù về tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả. Dù được mãn hạn tù trước thời hạn, Lâm tiếp tục tái phạm.