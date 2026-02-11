Trao thưởng nóng cho lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án làm và tàng trữ tiền giả 11/02/2026 10:47

(PLO)- Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM trao thưởng nóng cho tập thể Phòng Nghiệp vụ vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia đấu tranh chuyên án làm và tàng trữ tiền giả.

Sáng ngày 11-2, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM tổ chức hội nghị công bố và trao thưởng nóng cho tập thể Phòng Nghiệp vụ vì đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong đấu tranh chuyên án, bắt quả tang đối tượng làm và tàng trữ tiền giả.

Hội nghị do đồng chí Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP.HCM chủ trì.

Theo đó, thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, gắn với đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Quân đội và lực lượng BĐBP, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 8-2, tại khu vực phường Tân Phước, TP.HCM, tổ công tác Phòng Nghiệp vụ (BĐBP TP.HCM) chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP), Đồn Biên phòng Long Sơn, Phòng An ninh điều tra Công an TP.HCM và Công an phường Tân Phước bắt quả tang đối tượng PNBP (16 tuổi, ngụ phường Phú Mỹ) đang sản xuất và tàng trữ tiền Việt Nam giả.

Tang vật thu giữ tại hiện trường bao gồm 21,8 triệu đồng tiền giả (gồm 26 tờ mệnh giá 500 nghìn đồng và 44 tờ mệnh giá 200 nghìn đồng), 1 điện thoại iPhone 11.

Biên phòng TP.HCM phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng có hành vi làm và tàng trữ tiền giả. Ảnh: QT

Tại Cơ quan điều tra, P khai nhận toàn bộ số tiền trên do bản thân tự sản xuất để mang đi bán kiếm lời. Đối tượng thừa nhận đã làm tổng cộng 33 triệu đồng tiền giả, trong đó đã tiêu thụ trót lọt 11,2 triệu đồng cho 4 người khác theo tỷ lệ 4 giả đổi 1 thật.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ các tang vật, gồm: 1 máy in màu hiệu Canon kèm hộp mực, 1 máy ép nhiệt, 1 cuộn màng bóng PE, 8 tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng, 1 bản mẫu in hình mệnh giá 500 nghìn đồng và một số tang vật khác có liên quan...

Tại hội nghị, Thượng Tá Nguyễn Văn Tiện, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ đã báo cáo tóm tắt kết quả đấu tranh chuyên án.

Trao thưởng nóng cho tập thể Phòng Nghiệp vụ, BĐBP TP.HCM có thành tích xuất sắc, đột xuất trong đấu tranh chuyên án, bắt quả tang đối tượng làm và tàng trữ tiền giả.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm, nhất là tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển tiền Việt Nam giả với thủ đoạn ngày càng tinh vi, lợi dụng địa bàn biên giới biển, cửa khẩu cảng và khu vực giáp ranh, Phòng Nghiệp vụ đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng, xử lý vụ việc đúng quy định pháp luật, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí, trang bị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu Tướng Trần Thanh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố, kiêm Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Nghiệp vụ.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức nhấn mạnh, thành tích đạt được thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, ý chí quyết tâm và sự đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ của tập thể đơn vị; đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng BĐBP Thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TP.HCM phát biểu tại hội nghị.

Việc trao thưởng nóng cho tập thể Phòng Nghiệp vụ là sự ghi nhận kịp thời của Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP Thành phố đối với thành tích xuất sắc, đột xuất của đơn vị; đồng thời là nguồn động viên, cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua quyết thắng, khích lệ cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, mưu trí, dũng cảm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Thiếu Tướng Trần Thanh Đức yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác phòng, chống tội phạm; nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng; đồng thời chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.