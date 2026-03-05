An ninh trật tự

Điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường trên vỉa hè

(PLO)- Công an điều tra nguyên nhân cái chết của người đàn ông được phát hiện trên vỉa hè ở phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Sáng 5-3, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an phường Tây Nha Trang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông.

Người đàn ông gục xuống, tử vong trên vỉa hè. Ảnh: MS

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang, nên báo công an.

Lực lượng chức năng có mặt, xác định nạn nhân đã tử vong. Theo hình ảnh camera an ninh của nhà dân gần hiện trường, khoảng 1 giờ 37 cùng ngày, người đàn ông trên bất ngờ gục xuống vỉa hè, có nhiều dấu hiệu bất thường.

Xuân Hoát
