Bắt thanh niên giật dây chuyền của cụ bà 67 tuổi 04/03/2026 19:45

(PLO)- Sau 7 giờ gây án, thủ phạm giật dây chuyền giữa ban ngày đã bị bắt.

Ngày 4-3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho hay Công an xã Long Phụng vừa điều tra, bắt giữ thủ phạm thực hiện vụ cướp giật tài sản của cụ bà 67 tuổi trên địa bàn, thu hồi toàn bộ tang vật.

Nguyễn Văn Khởi cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Theo thông tin, khoảng 8 giờ 30 ngày 3-3, Công an xã Long Phụng tiếp nhận trình báo của bà NTB (67 tuổi, trú thôn Phước Sơn, xã Long Phụng) về việc bị một nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát, giật sợi dây chuyền vàng trị giá hơn 20 triệu đồng khi bà đang trên đường đi chợ về nhà.

Xác định tính chất vụ việc manh động, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, Công an xã Long Phụng đã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét nghi phạm theo dấu vết nóng.

Đối tượng trên đường gây án.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng công an làm rõ và bắt giữ Nguyễn Văn Khởi (27 tuổi, trú thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong) khi đang lẩn trốn tại nhà riêng. Tang vật là sợi dây chuyền vàng cùng phương tiện dùng để gây án được thu hồi.

UBND xã khen thưởng đột xuất Công an xã Long Phụng có thành tích xuất sắc trong truy xét, bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản

Sáng 4-3, UBND xã Long Phụng đã khen thưởng đột xuất tập thể công an xã vì thành tích trên. Hiện vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.