Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy sông tự tử rồi kêu cứu ở Đắk Lắk 03/03/2026 15:54

Ngày 3-3, thông tin từ UBND xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu tự tử trên sông Sêrêpốk cách đây hai ngày.

Nam thanh niên leo lan can nhảy xuống sông tự tử. Ảnh chụp màn hình

Nạn nhân được xác định là anh LVL (26 tuổi, ngụ phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk). Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk tìm thấy thi thể anh L trên sông Sêrêpốk và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, ngày 1-3, anh L chạy xe máy đến cầu Sêrêpốk rồi dừng lại. Sau một thoáng chần chừ, anh này leo lan can cầu rồi nhảy xuống sông tự tử. Do vụ việc xảy ra rất nhanh nên người đi đường không kịp can ngăn.

Theo nội dung camera an ninh tại cầu ghi lại, khi rơi xuống sông, nam thanh niên vùng vẫy và lớn tiếng kêu cứu. Tuy nhiên, do nước sông chảy xiết, nạn nhân nhanh chóng bị chìm xuống.