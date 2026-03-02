Công an thông tin vụ cô gái ngất xỉu giữa chợ sau khi tiếp xúc người lạ 02/03/2026 10:55

(PLO)- Công an xã Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) vừa có thông tin chính thức về vụ cô gái ngất xỉu giữa chợ sau khi tiếp xúc với người lạ.

Ngày 2-3, thông tin từ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nhận báo cáo xác minh của Công an xã Krông Pắc về vụ việc cô gái bị ngất xỉu giữa chợ sau khi tiếp xúc người lạ gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Chị C trước thời điểm bị ngất xỉu. Ảnh chụp màn hình

Theo xác minh của công an, hai phụ nữ liên quan là chị NNTT (34 tuổi) và mẹ ruột là ĐTD (55 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Trước đây, thông qua mạng xã hội, chị T quen biết một người tên G (chưa rõ nhân thân, lai lịch) và có cảm tình với người này. G giới thiệu mình là người tại xã Krông Pắc. Tuy nhiên, chị T chưa biết địa chỉ nhà cũng như các thông tin liên quan đến G.

Trong quá trình nói chuyện, chị T thấy G có nhiều mâu thuẫn nên quyết định tìm đến xã Krông Pắc để làm rõ.

Sáng 25-2, chị T cùng mẹ ruột chạy xe máy đến xã Krông Pắc, căn cứ theo những thông tin mà chị biết để tìm G.

Hai mẹ con chị T đi đến nhiều địa điểm tại xã Krông Pắc để hỏi thăm về G nhưng không ai biết thông tin về người này.

Mẹ con chị T tiếp tục di chuyển đến khu vực chợ nhỏ Hòa An, xã Krông Pắc. Tại đây, mẹ con chị hỏi một số người và nhận được thông tin G là con của vợ chồng người bán quần áo trong chợ.

Mẹ con chị T vào trong chợ Hòa An, khi đến quầy tạp hóa của chị NTTC, chị T cầm điện thoại có hình G để hỏi thăm.

Video chị C ngất xỉu

Lúc này, chị C đi vào trong và la lên, đuổi chị T ra ngoài. Cùng lúc, đó, mẹ của chị C cũng chạy ra hỏi “tìm ai”, nhưng mẹ con chị T đã rời đi. Trong khi mẹ chị C đuổi theo mẹ con chị T nhằm làm rõ sự việc thì chị C từ trong quầy hàng đi ra và ngất xỉu.

Thời điểm đó, trong chợ có tin đồn về việc có người thôi miên, “hạ bùa" nhằm mục đích cướp tài sản. Nhiều người nghi ngờ mẹ con chị T đã tác động để cướp tài sản nên lao đến chỗ mẹ con chị, thấy tình hình nguy hiểm mẹ con chị T lấy xe máy chạy về nhà.

Đến trưa 27-2, chị T thấy trên mạng xã hội Facebook đăng bài có hình ảnh của mình và thông tin thôi miên nhằm cướp tài sản. Nhận thấy sự việc không đúng sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân nên chị T đề nghị Công an xã Krông Pắc làm rõ hành vi đưa thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh sự của mẹ con chị.

Theo công an, mẹ con chị T đều có công việc ổn định, không có tiền án, tiền sự tại địa phương.

Từ những tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Công an xã Krông Pắc xác định mẹ con chị T không có hành vi dùng thuốc mê hay thôi miên nhằm cướp tài sản như các trang mạng xã hội Facebook đã đăng.

Về việc chị C ngất xỉu, công an xác định không liên quan đến mẹ con chị T, cần có cơ quan chuyên môn khám và kết luận.