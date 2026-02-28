Cô gái kể lý do ngất xỉu khi nhìn vào điện thoại 2 phụ nữ lạ 28/02/2026 19:52

(PLO)- Sau khi nhìn vào ảnh người đàn ông đầu trọc trong điện thoại của phụ nữ lạ, cô gái ở Đắk Lắk bất ngờ ngất xỉu.

Ngày 28-2, thông tin từ Công an xã Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị vẫn đang xác minh vụ việc cô gái bán hàng ở chợ ngất xỉu sau khi nhìn vào điện thoại của hai phụ nữ lạ.

Chị C có biểu hiện bất thường sau khi tiếp xúc với hai phụ nữ lạ. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền video về việc một cô gái ở tiệm tạp hóa tại chợ Hoà An, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk bất ngờ ngất xỉu khi nhìn vào điện thoại của hai phụ nữ lạ.

Vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người để lại bình luận, nghi ngờ nạn nhân bị bị xịt thuốc mê nhằm lấy tài sản.

Người liên quan vụ việc là chị NTTC (23 tuổi, chủ tiệm tạp hóa tại chợ Hòa An, xã Krông Pắc) cho biết hiện sức khỏe chị đã ổn định

Video chị C ngất xỉu

Theo chị C, vụ việc xảy ra khoảng 12 giờ trưa 25-2. Thời điểm đó, một phụ nữ lạ bước vào hỏi thăm người tên Vân.

Khi chị C trả lời không biết thì người này rời đi. Một lúc sau, có hai phụ nữ cùng đến, đưa điện thoại về phía chị C và liên tục hỏi dồn: “Có biết người này không, biết người này không?”.

Chị C cho biết khi đó đã nhìn vào màn hình điện thoại và thấy hình một người đàn ông đầu trọc.

Nhận thấy hai phụ nữ này có biểu hiện lạ, chị C lớn tiếng yêu cầu họ phải rời đi ngay lập tức. Nghe tiếng con gái la lớn, mẹ chị C từ bên trong ra thì hai phụ nữ này nhanh chóng rời khỏi quầy bán hàng rồi lên xe máy rời đi.

Khi hai phụ nữ bịt mặt rời khỏi quầy, chị C bất ngờ choáng váng và ngất xỉu ngay giữa chợ. Khi tỉnh lại, chị C kiểm tra tài sản nhưng không bị mất.

“Lúc đó vai tôi nặng trĩu, chân tay bắt đầu cứng lại rồi toàn thân mềm nhũn ra, không thể cử động rồi té xỉu. Khi té xỉu, đầu óc tôi vẫn tỉnh táo, nhận thức được và nghe mọi người nói. Tuy nhiên, tôi không thể cử động, miệng cũng bị đơ không nói được”, chị C kể.

Vẫn lời chị C, sau khi ngất xỉu, chị được mọi người dìu vào bên trong, xoa bóp và cho uống nước một lúc thì hồi phục.

“Trước đây, sức khỏe tôi hoàn toàn bình thường, chưa từng bị ngất xỉu hay rơi vào tình trạng tương tự. Trong hai phụ nữ tiếp xúc với tôi, có một người da rất trắng, khoảng 30 tuổi”, chị C chia sẻ thêm.

Chị C cho biết, toàn bộ vụ việc trên đã được camera an ninh tại tiệm tạp hóa ghi lại. Sau đó, chị đã đến Công an xã Krông Pắc trình báo.